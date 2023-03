Edmundo Jacobo se llevará más de 10 millones de pesos al irse del INE: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Al asegurar que Edmundo Jacobo, quien renunció como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), se va a retirar con más de 10 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quienes salen de organismos autónomos prefieren irse a dar clases a la UNAM, para ser “progres buena ondita”.

Expuso que en el caso de Jacobo, a quien insistió en llamar “Porfirito”, se llevará un finiquito por salarios y prestaciones más de lo que se llevaría cualquier ciudadano, “un trabajador por su antigüedad, si es despedido, se le líquida, se le dan tres meses de sueldo más 20 días de acuerdo a los años trabajados, así lo establece la ley. Aquí no solo es eso; es más, eso es lo menos, aquí lo más es el fondo de ahorro”.

“¿De qué privilegio goza un alto funcionario y recibe un trato especial que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México, ¿por qué estas excepciones? Bueno, que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló, ya no hay ese fondo de ahorro, yo no me voy a llevar 10 millones, porque ya se prohibió. Y aclaro, había algo parecido cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo cancelé, y no me dieron una recompensa cuando salí”, aseguró.

Por 14 años, la compensación, importe, tres meses de salario, 20 días de salario por cada año de trabajo. en total son 2 millones 242 mil pesos. “Claro que esto un trabajador no lo ve nunca. Pero al final el total del finiquito, vamos a decir laboral, por 14 años o más de estar ahí, bruto, 3 millones 269; ya con descuentos, 2 millones 325 se va a llevar por esto, es bastante porque son 14, 15 años y con sueldos elevados”.

También señaló que el total de seguro de separación individualizado son 8 millones, para los 2 millones de salarios. “Entonces, se va a llevar 8 mil, más dos mil, 10 millones 504 mil. Este es el fondo del asunto”.

En el caso de Córdova, dijo, será “el finiquito en términos laborales, 2 millones 74; el seguro de separación individualizado, 7 millones. Se va a llevar nueve millones 104 mil”.

Después, al criticar que antes no se ventilaban estos temas y ahora se tiene conocimiento de este tipo de prestaciones, el presidente consideró que integrantes de organismos como el INE prefieren ir a dar clases a la UNAM porque “`me van a seguir pagando bien y no voy a hacer mucho, mantengo mi tren de vida, no pierdo mi respetabilidad, sigo siendo un académico, un intelectual, e incluso me puedo dar el lujo de ser hasta progre, buena ondita’. Cuántos hay así, ¿no?”.