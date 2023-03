La película "¡Que viva México!" de Luis Estrada es un "churro en contra nuestra": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la película "¡Que viva México!" del cineasta Luis Estrada es para el "consumo de los conservadores" y la tildó como un "churro en contra nuestra".

La cinta se estrenó el pasado 23 de marzo, el largometraje de más de tres horas (191 minutos) retrata “la polarización y la intolerancia” que existe en el país con la Cuarta Transformación (4T), y además incluye como actor extra al presidente López Obrador con fragmentos de “las mañaneras”.

El director Luis Estrada acusó a las autoridades cinematográficas de intentar boicotear su nueva película ¡Que viva México!. Tres veces concursó por financiamientos del Estado, y obtuvo dos primeras evaluaciones artísticas favorables.

Críticas

Proceso entrevistó a Luis Estrada y el realizador aseguró, que el gobierno censuró económicamente su proyecto fílmico al concursar tres veces por el estímulo fiscal Eficine Producción “porque se apostaba a que yo no filmaría esta historia en este sexenio”. Así que sus abogados –adelanta– preparan una demanda “para que dicho asunto quede como un precedente negro”.

¡Que viva México! es parte de una saga conformada por La ley de Herodes (1999), Un mundo maravilloso (2006), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014), cintas que han irritado a los gobiernos en turno de esos años.

Con la pasión que lo caracteriza al expresarse, Estrada (Distrito Federal, 1962) manifiesta que en cada película suya ha decidido “asumir riesgos muy altos” en la narrativa, lo temático y el contexto que se presentan:

“Este largometraje es mi trabajo más ambicioso en los tópicos, la producción, el reparto que logré armar; pero sobre todo, otra vez tuve la osadía de hablar de cosas que son importantes para este país y el momento que estamos viviendo. He ido doblando mi apuesta en cada una de mis películas. Cuando ya esté muerto, van a decir que cada filme que hice desde La ley de Herodes en adelante fui ensanchando la libertad de expresión, la cual no podemos dar por sentada nunca, se debe ir conquistando cada vez que abramos la boca y escribimos un renglón. La libertad de expresión siempre está pendiendo de un hilo”. (Proceso 2417).

Ante la denuncia del cineasta Luis Estrada de que el actual gobierno censuró económicamente su película ¡Que viva México!. la cual concursó tres veces por el estímulo fiscal EFICINE Producción y donde no consiguió los recursos para realizarla, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) es definitiva: “¡La censura es inadmisible! La libertad de expresión está garantizada. Imcine no practica ninguna forma de censura”.

La confrontación surgió cuando Estrada, en entrevista publicada en la edición 2417 de Proceso, manifestó que al no aprobarse su largometraje por el EFICINE “se apostaba a que no se fillmara la historia en este sexenio”. Y contó que por ello rodó el filme con Netflix, empresa que iba además a hacerse cargo de la distribución de su proyecto, aunque no en cines comerciales.