La reforma electoral “es el fin de la burocracia dorada del INE”, afirma Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La entrada en vigor de la reforma electoral “es el fin de la burocracia dorada del INE” y es falso que se despida a 8 mil trabajadores, serán mil 246 plazas las que se eliminan, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El funcionario expuso que la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, es parte de una estrategia contra el gobierno y entre los beneficios que se eliminaron están los gastos médicos mayores, así como los fideicomisos que están en la opacidad.

Explicó que se reduce de cinco a tres vocales y cada uno tiene ingreso entre 50 y 70 mil pesos mensuales, aunque no hubiera elecciones. Además de que los trabajadores que sean de servicio profesional de carrea serán reubicados.

Dijo que las personas despedidas no llegan al 7 u 8% de los 17 mil trabajadores que hay en el INE, además de que se tendrá que revisar la situación en la que fueron contratados, “pero la reforma prevé que en caso de ser liquidados el recurso para ellos está en los fideicomisos del INE”, los cuales también desaparecen y queda uno emergente para casos como este de liquidación.

“No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8 mil trabajadores, lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce, en el caso de las juntas locales, de cinco a tres vocales”, indicó.

El secretario de Gobernación expuso parte de las cinco leyes que se reformaron: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.

Descartó que se le quiten facultades al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral y que lo que desaparecen son las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran en un solo procedimiento sancionador, que será regulado por una dirección en el INE.

“Señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o cómo va a funcionar el Sistema Preliminar de Resultados Electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el INE, lo realizan empresas a las cuales el instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral”, señaló.

En el PREP ahora no se esperarán varios días que necesitaban los cómputos distritales, para conocer resultados, porque iniciarán cuando arranque la captura de las actas del Programa de Resultados Preliminares.

“Habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier elección”, dijo.

El funcionario aseguró que se va a facilitar el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior, porque se hará por internet, con la credencial de elector, pasaporte o una matrícula consular.

“Y algo que extrañamente mantienen callado es que ahora ya se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quienes, como se hacía antes, como en el caso del Pemexgate, por ejemplo, financiaban a candidatos a cambio de obras”, detalló.

En el caso del secretario técnico del INE, Edmundo Jacobo, señaló que desaparece el cargo y termina automáticamente una relación laboral de 30 años con el INE. “Se termina con la posibilidad de esa absurda reelección, porque el año antepasado, 2020, se le reeligió para que su cargo terminara en el 2026. Ahora, pues prácticamente al desaparecer la dirección que él ostentaba”.

Agregó que “dice se tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto que era discrecional a cargo de él y del presidente del consejo del Instituto Nacional Electoral, pues ahora pasa prácticamente al retiro. Y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral”.