Morena califica de "mafia electoral" a consejeros del INE; así le respondió Lorenzo Córdova (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eurípides Flores, representante suplemente de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó “mafia electoral” a los integrantes de ese órgano, lo que provocó que el consejero presidente Lorenzo Córdova lo interrumpiera para pedirle respeto.

El momento de tensión se vivió durante la sesión extraordinaria del Consejo General que se llevó a cabo este viernes para, entre otros puntos, aprobar el nombramiento de Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en sustitución de Edmundo Jacobo Molina, cesado tras la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Usted estará en los días en que ocupe esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado, a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina”, dijo Córdova al tomar protesta al nuevo funcionario.

Durante la sesión se debatieron las consecuencias del Plan B sobre el árbitro electoral. En su turno, Flores defendió las reformas impulsadas por López Obrador.

“La verdad es que hoy es un día verdaderamente relevante para la democracia mexicana. Hoy inicia la vigencia de la reforma electoral del pueblo, la reforma electoral de la gente.

"Ésa que lleva la práctica al principio y la demanda popular de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y en este caso particular de que no puede haber un INE excéntrico, extravagante, gastalón, mientras todas las demás instituciones, o al menos la mayoría de las instituciones del Estado mexicano, han hecho un esfuerzo por eficientar su gasto”, dijo el representante de Morena, quien enfiló sus críticas hacia Córdova, Jacobo y el consejero Ciro Murayama.

Hoy el Consejo General lanza la consigna: #EdmundoNoSeToca en defensa de quien busca perpetuarse en el poder hasta por 18 años con un sueldazo de 246 mil pesos ¿Pero cuál es el fondo de la guerra jurídica iniciada por el Instituto?

- Las nóminas millonarias.



- Las nóminas millonarias.



— euripides flores (@euripidesf) March 3, 2023

“Sí, hoy inicia la vigencia de estas normas y con ello viene la batalla legal, que estamos seguros, el Congreso va a dar con toda solidez, porque esta reforma es legítima, y además es legal.

“Pero vamos a continuar también con la batalla política desde todos los espacios, para dejar claro de que lo que se trata en esta situación es de conseguir una verdadera democracia, una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo. No el INE, no Lorenzo Córdova, no Ciro Murayama y por supuesto que la democracia no es Edmundo Jacobo”, dijo Eurípides Flores.

Hoy Córdova se desbordó en parcialidad y vulgaridad. A mí los agravios de los bufones y lacayos de quien se siente Rey en el INE, me hacen lo que el viento a Juárez. Al Pueblo me debo y a ellos respondo.

Sí son una mafia electoral, así lo dije y así lo sostengo



— euripides flores (@euripidesf) March 3, 2023

“Porque esa es la confusión de fondo y tal vez es la confusión más grande que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado, no señores, la democracia es de la gente, la democracia es del pueblo. Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste…”

En este punto el representante morenista fue interrumpido por Lorenzo Córdova:

“Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo, entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención. Pero, sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros, ustedes acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor con su intervención”.

— Denise Meade Gaudry® (@DeniseMeadeG) March 3, 2023

Después del reclamo de Córdova, Eurípides Flores respondió: “Yo con mucho gusto continuo, no he ofendido a nadie, hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral y me refería las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley aunque no les guste. Nada más para aclarar”.

El morenista insistió en sus señalamientos de “mafia electoral” y en sus críticas a Edmundo Jacobo. “La verdad es que lo que les duele es que se les quite el control administrativo de las plazas, de los recursos, la Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE, y eso se termina con esta reforma electoral”, dijo.

Al finalizar, el consejero presidente agradeció su intervención.