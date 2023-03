AMLO pacta con empresarios una campaña de difusión contra el fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador y cámaras de la industria de la comunicación firmarán un acuerdo para reproducir y difundir una campaña en contra del fentanilo porque, alertó, el consumo genera más altos niveles de homicidios dolosos y expuso el ejemplo de Guanajuato donde afirmó que en análisis ha resultado que 7 de cada 10 trabajadores de zonas industriales tienen una adicción.

Expuso que el objetivo será que una parte del tiempo en medios de comunicación sea aportación de las cámaras y la parte que el gobierno federal pueda pagar y que se tenga como una acción prioritaria. En tono de broma el mandatario dijo que podría ser 80-20 y que el 20 por cuenta le corresponda pagar a su administración.

Argumentó que “si nosotros continuamos sin que se incremente el consumo de drogas, sobre todo de estas drogas químicas que son terribles dañinas, las que tiene que ver con el cristal, el fentanilo que son destructivas porque llevan casi de manera inmediata a la muerte a quienes consumen estas drogas, vamos a salvar muchas vidas”.

También expuso que se podrán reducir los homicidios en el país porque la mayor parte están relacionados con enfrentamientos de grupos de delincuencia organizada, sobre todo, por el narcomenudeo.

Al hablar de Guanajuato aseguró que tiene se problema no en todo el estado, sino en la zona más desarrollada o industrial, la que tiene que ver con la maquila.

“En estudios antidoping, de cada 10 trabajadores 7 ya tienen adicción a drogas no solo es un asunto de jóvenes y esto no sucede en Querétaro, ni en Jalisco, Michoacán y Sinaloa, ya sabemos que operan bandas, pero no hay consumo, por eso no tienen el mismo número de homicidios que se tienen en Guanajuato”.