Consumo de drogas es mayor en EU que en México; allá enfrentan una crisis humanitaria: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al consumo de drogas en Estados Unidos como crisis humanitaria y aseguró que en México no se dan los mismos niveles de adicción, salvo en el caso de Guanajuato, donde han asociado el número de homicidios dolosos con el narcomenudeo.

Al exponer el consumo de drogas en México, en especial del fentanilo, indicó que “afortunadamente no tenemos un consumo mayor de drogas distinto a la crisis humanitaria que están enfrentando en Estados Unidos por el consumo de drogas químicas, en especial fentanilo”.

El mandatario federal consideró que “están muy preocupadas las autoridades de Estados Unidos y muy preocupada la sociedad porque hay más de 100 mil muertos por consumo de drogas, y en especial de fentanilo. Es mucha la adicción, es mucho el consumo; ahí tienen que atender lo social, porque son costumbres distintas. Allá los jóvenes llegan a una edad que tienen que salirse de sus casas”.

López Obrador diferenció que en México lo que ha salvado a la sociedad de problemas como el de adicciones han sido las costumbres y la fraternidad de la familia.

“Tenemos que cooperar para que no entre el fentanilo, estamos controlando los puertos. El fentanilo no se produce en México, llega de Asia y no solo llega a Estados Unidos, llega a Canadá”; pero independientemente del tráfico, los gobiernos tienen que resolver las causas del consumo y una de ellas, de nuevo indicó, es el trato que se da a los hijos en el país vecino.

Como en otras ocasiones, sugirió que el gobierno estadunidense podría entregar un apoyo a las familias, sobre todo si tienen hijos estudiando, para que en lugar de que abandonen su casa a los 18 años, lo hagan a los 21, para que no “se sientan vacíos, inseguros, infelices, que no les falte el amor, el apapacho”.

Con estas medidas podrían combatir el consumo no solo del fentanilo, sino de cualquier otra droga igual de dañina, porque no bastará con detener el tráfico de esta sustancia si producirán otras para introducirlas al mercado ilegal, principalmente entre los jóvenes.

En México, alertó, se debe impedir que crezca el consumo de estas sustancias, porque “si nos descuidamos” será difícil lograr la paz y la tranquilidad “y va a ser muy doloroso, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy doloroso”, pues, afirmó, en las calles se observa a “jóvenes como zombies, es lamentable”, e insistió: “tenemos que fortalecer los valores”.