AMLO defiende a Samuel García del proceso de desafuero

MONTERREY, N. L. (apro).- En su visita a la entidad para reunirse con representantes federales y supervisar obras, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador Samuel García del proceso de desafuero al que lo someten las mayorías del PRI y PAN en el Congreso Local por presuntas faltas graves a la Constitución estatal.

Antes de emprender esta mañana un recorrido por el acueducto El Cuchillo II, en Cadereyta, el mandatario de Morena consideró injusto el ataque al que los partidos someten al emecista, al que respalda, según dijo.

Yo estoy con él (Samuel), no sé con quién tenga diferencias, pero se me hace injusto que quieran desaforarlo, destituirlo, por no someterse a chantajes, porque según me informaron, lo que quiere el Congreso del estado, donde no hay mayoría de legisladores que apoyen al Gobernador, lo que quieren los partidos es que el presupuesto lo reparta el Gobernador con ellos. Es aceptar el chantaje”, dijo en rueda de prensa banquetera.