Recuerdan cuando Eurípides Flores llamó “hombre íntegro” a Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado viernes, Eurípides Flores, representante suplemente de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó “mafia electoral” a los integrantes de ese órgano durante una sesión extraordinaria.

Dicha sesión se llevó a cabo para, entre otros puntos, aprobar el nombramiento de Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, en sustitución de Edmundo Jacobo Molina, cesado tras la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión se debatieron las consecuencias del Plan B sobre el árbitro electoral. En su turno, Flores defendió las reformas impulsadas por López Obrador, afirmó que continuarán con la batalla legal para mantener las normas aprobadas y, en un momento de su intervención, soltó:

“Pero vamos a continuar también con la batalla política desde todos los espacios, para dejar claro de que lo que se trata en esta situación es de conseguir una verdadera democracia, una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo. No el INE, no Lorenzo Córdova, no Ciro Murayama y, por supuesto, que la democracia no es Edmundo Jacobo”.

Tras las críticas vertidas sobre el consejero presidente del INE, en redes sociales recordaron a Eurípides Flores que no siempre fue así su relación con Lorenzo Córdova, a quien nueve años atrás llamó “hombre íntegro y un jurista excepcional”.

Flores publicó esas palabras el 3 de abril de 2014, cuando Córdova Montoya fue designado consejero presidente del INE.