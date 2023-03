AMLO arremete contra legisladores de EU por propuesta para combatir al narco en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “es más que nada propaganda” la propuesta de congresistas de Estados Unidos para que militares de ese país haga frente a los cárteles mexicanos. “¿Quien les da facultad?”.

López Obrador fue más enfático: “Pero todavía es peor el que se quiera utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea invadir a otro país con la excusa de que van sobre narco traficantes terrorista”.

El presidente argumentó que “el 27 de febrero presentó el Departamento de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos”, afirmó.

El mandatario dijo que se trata de senadores “que están en contra de nosotros, lo paso al costo a nuestros paisanos, que recuerden que el que no quiere a su patria no quiere a su madre porque éstos siempre están denostando a México para sacar raja electoral”.

Insistió a los mexicanos que viven en Estados Unidos “que no se olviden de estas cosas, de estos agravios. Que cuando aparezca en la boleta aunque no conozcan al otro a la otra candidata digan está mejor el otro, opten por el otro o la otra porque imagínense si no es ni siquiera aceptable que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en otro país”.

De nuevo señaló que “es pura propaganda”, pero se tiene rechazar ese tipo de expresiones “de intervencionismo”.

La propuesta que expuso el mandatario es del republicano Dan Crenshaw.