Así debatieron Denise Dresser y Tatiana Clouthier sobre AMLO

MONTERREY, N. L. (apro).- La editorialista Denise Dresser y la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, intercambiaron esta tarde señalamientos ante estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el foro Mujeres en política, efectuado en el campus de la institución, mientras Dresser Guerra reconoció que se equivocó por votar en favor del de Tabasco en el 2018, Clouthier Carrillo le pidió aceptar con madurez la decisión en las urnas y no repartir culpas de esa decisión personal.

En su turno, la politóloga y escritora responsabilizó incluso a Clouthier y a otros personajes cercanos a López Obrador, de convencerla para darle su voto en la pasada elección presidencial, aunque al final resultó decepcionada pues creyó, erróneamente que el morenista se convertiría en una especie de versión mexicana de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.

“He reconocido mi error de votar por Andrés Manuel López Obrador. Lo he hecho explícito. He hablado y escrito al respecto. (…) Voté por él y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes, porque había personas, alrededor de él en la campaña del 2018 personas, a las que aprecio y respeto como Tatiana”.

“Pero también estaba en esa lista personas como Gerardo Esquivel, Alfonso Romo, Arturo Herrera, que nos convencieron a través de una fantástica campaña de ya sabes quién que López Obrador se había moderado, que había dejado atrás su radicalismo y su construcción de enemigos existenciales. (…) Sólo puedo decir que se traicionó y nos traicionó”, dijo.

Al hacer uso de la palabra y como respuesta a su compañera en la conferencia, Clouthier Carrillo pidió que cada quien se responsabilice de sus decisiones.

“Hay que hacerse cargo, y para eso es el voto, para poner y votar y botar, para eso está la revocación de mandato. Hay que hacerse responsable del voto que cada quien ejerce. Cuando uno dice: no me gusta lo que pasa, uno actúa en consecuencia. Repito, me parece que es responsable e inmaduro quererle colgar a alguien más que voté por ti. Hay que hacerse responsable y seguir pedaleando la bicicleta para caminar en el rumbo que cada quién cree”, dijo.

En su reunión ante estudiantes, en el edificio Estoa, como parte de la tercera edición del ciclo de conferencias UDEM x Todas 2023, las dos coincidieron al afirmar que con la educación se puede remediar el problema de la inequidad de género que hay en el país.