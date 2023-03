Diputado del PVEM sube foto con gorra alusiva a "El Chapo" Guzmán y luego la borra

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).–El diputado federal chiapaneco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Roberto Rubio Montejo subió a sus redes sociales una fotografía donde portaba una gorra alusiva al exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, tras la polémica desatada, bajó la imagen y dijo que no conocía del significado de ello y que tendrá más cuidados “con esas cosas”.

El sábado por la tarde, el diputado subió a sus redes sociales una fotografía suya con lentes oscuros, desde el interior de su camioneta y con una gorra negra con las iniciales “SG CEFERESO1, 3870-AJ-08-01-16”, numeral que correspondió a su ficha signaletica de Joaquín Guzmán Loera tras ser ingresado al penal del Altiplano en enero del 2016.

La fotografía iba acompañada con el siguiente mensaje: “Bonita tarde a todos, que la estén pasando bien. Mañana nos toca gira, les mantendré informados. Síganla pasando al mil. A paso firme!!!”.

Tan pronto como subió su imagen, usuarios de redes sociales cuestionaron la fotografía y señalaron al legislador de hacer apología del delito y hacer promoción al cartel mexicano.

El legislador borró la imagen y aclaró que “hoy después de tener una intensa gira de trabajo en el hermoso municipio de Ixtacomitán, Chiapas, me encontré con el revuelo que causó en redes sociales, el que usara una gorra que me regalaron y que al parecer tiene iniciales alusivas a la delincuencia”.

“Quiero aclarar que no conocía para nada lo que significaba esa gorra y que la usé por que, sencillamente fue un regalo que me dieron en alguna de las giras de trabajo, con las mejores intenciones y no había visto nada negativo en ella”, dijo el diputado.