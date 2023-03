El líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, acusa al dueño del Reforma de querer asesinarlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El fundador de la secta NXIVM, Keith Raniere, acusó al dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega, de querer asesinarlo.

BREAKING

Desde prisión, Raniere dice que dueño del Reforma “lo quiere matar”



En carta escrita de su puño y letra con motivo de una demanda civil que entabló contra el US GP Merrick Garland, y el director del BOP, Colette Peters, el célebre reo neoyorquino, Keith Alan Raniere.. pic.twitter.com/mpEN1L8QXJ — Juan Alberto Vazquez (@juansinatra) March 3, 2023

“Un magnate de los medios multimillonario de México, a quien conozco bien, (cuya hija era líder en mi organización) prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para poder encarcelarme por el resto de mi vida y, probablemente, hacer que me maten”, indicó en una carta enviada desde la prisión.

Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, era líder en su organización. Fue señalada de ser su discípula y de formar parte del círculo cercano conocido como “esclavas sexuales”.

Raniere escribió la carta el 12 de noviembre de 2022, pero apenas se agregó al archivo del caso el 24 de febrero pasado.

La declaración jurada de Raniere, compartida por "The US Sun", se presentó para apelar su transferencia a una de las dos Unidades de Gestión de Comunicaciones (CMU) de la Oficina de Prisiones, llamada “Guantánamo Norte”, donde están los delincuentes y terroristas más violentos del país.

“Enviarme desde USP Tucson, lejos de mis abogados, en un proceso físicamente doloroso y potencialmente tortuoso, a otro entorno potencialmente más peligroso, ajeno a mí, es lo que tradicionalmente hace B.O.P. (la Agencia Federal de Prisiones) silenciar y/o castigar a los reclusos.

“Por favor, no dejen que me silencien o envíen. Mantenerme en el SHU o colocarme en una unidad diferente es otra forma de represalia y silenciamiento. Por favor, que el B.O.P. me regrese a mi unidad normal C-1, tan pronto como sea posible.

Raniere fue condenado el 27 de octubre de 2020 a 120 años de prisión por convertir a algunas mujeres en esclavas sexuales, marcadas con sus iniciales, y por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.