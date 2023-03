“Que se haga justicia”, clama la madre de la modelo Agostina Jalabert tras su feminicidio

Ciudad de México, (apro). – El 18 de febrero, Agostina Jalabert, modelo argentina de 31 años, apareció sin vida en su departamento en Playa del Carmen, Quintana Roo. El principal sospechoso del feminicidio es su novio Juan Manuel Reverter, quien está prófugo.

“Quiero que se haga justicia, que este tipo pague todo lo que le hizo a ella, que es atroz y no puedo repetirlo ni escucharlo porque me quiebro”, confesó Carolina Gianni, madre de Agostina, en entrevista con “Ojos Bien Abiertos”, por Única Contenidos.

Entrevistada por Carolina Fernández, consideró que jamás pensó que Agostina podía pasar por esto.

Recordó un episodio de violencia de género previo, ocurrido en la ciudad de Viedma, en el cual ella fue a rescatarla.

“Era un chico que nunca nos cerraba por sus formas. Hubo algunas peleas y siguieron adelante, hasta que a mediados de enero de 2022 ella me llamó llorando y lo único que atiné fue agarrar el auto e ir al departamento a buscarla, porque ella me estaba pidiendo ayuda”, indicó.

En otra ocasión, en un lugar “ella estaba llorando, muy mal, en un estado raro y lo único que le dije fue ‘Juan, vos quédate tranquilo acá, yo me la llevo”.

La subió al automóvil y se la llevó. Le dijo: “basta Agostina” y ella comenzó a ir a terapia para dejar atrás esa relación toxica.

“La ayudó muchísimo, y cuando estuvo preparada le dimos una mano y se fue a México. Hizo su vida. Laburó en México DF y trabajó en propagandas, en hoteles, en restaurantes, en playas privadas”, señaló.

De Reverter no supieron nada hasta que se enteraron que estaba en México. “Obvio que me preocupé y siempre estaba en contacto con ella. Le preguntaba cómo estaba todo y me ponía ‘con Juan bien’”.

“Yo también tenía la Candela allá”, agregó Carolina Gianni en referencia a su hija, quien se había reunido con Agostina en Quintana Roo para pasar unas vacaciones. Comenta eso le daba “cierto alivio, pero siempre tuve preocupación”.

En un principio la Fiscalía de Quintana Roo había clasificado el caso como suicidio, pero posteriormente lo reclasificó como feminicidio, de acuerdo con la abogada de la familia de la víctima.

Candela y Agostina estaban juntos en Quintana Roo, pero unos días antes de que Candela volviera a Argentina, Agostina descubrió que Juan Manuel Reverter le había sido infiel.

El viernes 17 de febrero, Candela salió de fiesta con unos amigos para despedirse, pero cuando regresó al departamento encontró a su hermana ahorcada con un cinturón al toallero del lavabo.

Tenía signos de violencia, como golpes en la cabeza, el labio, quemaduras de cigarrillo y un presunto abuso sexual previo y, según su familia, su pareja estaba en el lugar de los hechos.