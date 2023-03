"Ya basta de hipocresía": así respondió AMLO al legislador republicano Dan Crenshaw

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la opinión del exfiscal de Estados Unidos, William Barr, y la acusación del congresista republicano Dan Crenshaw, y expuso que la atención en tema de narcotráfico es asunto de México.

“No vamos a aceptar que nos impongan nada porque nosotros no vamos a imponer nada a Estados Unidos. El senador que pide que intervengan en México para combatir el narco. Él dice que si los fallecidos fueran en México no estaría diciendo lo mismo. No quiero que nadie fallezca en México y Estados Unidos y menos por exceso en consumo de droga”, señaló.

Por esa razón, dijo, los legisladores y exfuncionarios deberían atender las causas del consumo de drogas. “¿Él que hace? ¿Ha denunciado este señor senador a los que distribuyen el fentanilo?”.

En torno a Barr, de nuevo criticó que afirmara que Felipe Calderón fue el único que le hizo frente a grupos criminarles y que la actual administración apoya a los narcotraficantes mexicanos con el argumento de defender la soberanía.

“Este es un asunto nuestro, además el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso se agradece porque nosotros no vamos a permitir el intervencionismo; México no es colonia de ningún país”.

Llamó a detener actos de hipocresía porque en Estados Unidos, dijo, incluso se dan permisos para sustancias que calman el dolor pero generan adicción.

“¿O qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80 por ciento de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Entonces, ya basta de hipocresías y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

“Este senador (Crenshaw)… No es injerencismo, ¿eh?, es nada más ponerlo en la lista para que nuestros paisanos lo tengan presente cuando haya elecciones, porque es un senador que no quiere a México, que está en contra de nosotros, de los mexicanos”, apuntó.

El lunes, el republicano Dan Crenshaw respondió en Twitter a López Obrador, quien calificó de “propaganda” la iniciativa propuesta por el congresista, que busca autorizar al Ejército de Estados Unidos para actuar contra los cárteles.

“Lo único que queremos es enfrentar de una vez a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, pagan y amenazan a políticos mexicanos y envenenan a estadounidenses. ¿Está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?”, dijo Crenshaw.