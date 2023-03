AMLO cuestiona que directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas sea egresada del ITAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe revisar el plan de estudios de la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “se trata de ir reformando nuestra alma mater”.

“Hay que revisar esos planes de estudios, porque alejaron a los estudiantes de las preocupaciones, de las demandas, de las necesidades del pueblo, y los formaron sólo para defender los intereses de las cúpulas. Entonces, quiero nada más saber, para que vean si es cierto, hasta dónde llegó el retroceso en materia académica durante el periodo neoliberal”, afirmó.

El mandatario federal se basó en un supuesto tuit de Pedro Salmerón en torno a la formación desde el ITAM, del exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ) de la UNAM, Pedro Salazar, y así como de la actual directora, Mónica González.

“¿Ustedes creen que en una escuela como en el ITAM les enseñaban o les enseñan sobre derecho público, sobre la importancia que tiene el mantener instituciones públicas, sobre la importancia de defender el derecho de los trabajadores, sobre la importancia de los sindicatos, sobre la importancia de los derechos sociales, de la defensa de la tierra, de la defensa del ejido? No”, señaló.

López Obrador señaló que Salazar se formó en licenciatura en el ITAM, y maestría y “seguramente doctorado en el extranjero, pero no pasó por la UNAM y, sin embargo, fue el director del Instituto de Jurídicas de la UNAM (…); la que es ahora, según él, es una abogada que también se formó en el ITAM y que no pasó por la UNAM. Estamos hablando de dos periodos consecutivos. ¿Dónde quedaron los alumnos de Carpizo?”.

Al cuestionarlo sobre si esas declaraciones no eran una injerencia a la autonomía universitaria, el presidente respondió: “Ah, no, ¿entonces no puedo hablar yo de la UNAM? No, claro que puedo hablar de la UNAM y puedo hablar de cualquier universidad. O sea, somos libres, ¿sí? La verdad nos hará libres”.

El Ejecutivo expuso que el objetivo, también, “lo hago para llamar la atención sobre cómo tiene que llevarse a cabo una reforma en el Poder Judicial”.