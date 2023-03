Comienzan las movilizaciones por el Día de la Mujer (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).­– Con consignas como: "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas"; "somos malas, podemos ser peores"; "¡Alerta al que camina, la lucha feminista es de América Latina!", cientos de mujeres se reúnen en Avenida Juárez, en la colonia Centro, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

#Videos | Varios contingentes de mujeres comenzaron a marchar desde el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan para acercarse a la Antimonumenta. Video: Montserrat López https://t.co/K8WYcGdTMB pic.twitter.com/EBMXXurNzG — Proceso (@proceso) March 8, 2023

Aunque se tenía previsto que los contingentes iniciaran su marcha rumbo al Zócalo capitalino a las 16:00 horas, muchos de ellos comenzaron a caminar desde el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan para acercarse a la Antimonumenta.

#Video | Llegó al Zócalo el primer Contingente de mujeres indígenas, originarias y afrodescendientes de la Ciudad de México. | Crédito: @MontseLoFlor pic.twitter.com/qYuYxV7VFv — Proceso (@proceso) March 8, 2023

Entre los asistentes se encuentran niños, niñas, algunos hombres que se unieron a los contingentes mixtos, mujeres de todas las edades y algunas encapuchadas.

#8M2023 | Frente al Palacio de Bellas Artes, mujeres pegan, en negocios, carteles de presuntos agresores sexuales durante la movilización del #DiaInternacionalDeLaMujer | Video: @LastiriDiana pic.twitter.com/BXIv2nz9sG — Proceso (@proceso) March 8, 2023

Salvo pocas excepciones, el distintivo de la marcha son los colores morado y verde, representantes de la lucha feminista y pro aborto.