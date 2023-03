El “bloque negro” en la #Marcha8M: Entre el enojo y los desmanes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su recorrido por las avenidas Juárez y 5 de Mayo, mujeres encapuchadas, identificadas como del “Bloque Negro”, derribaron vallas metálicas y de madera que protegían hoteles, sucursales bancarias, edificios públicos y tiendas de conveniencia.

En estas últimas, cuando lograban abrir las cortinas metálicas, saquearon la mercancía: Latas de cerveza, paquetes de galletas y frituras salían volando del lugar para quien las quisiera agarrar.

También rompieron semáforos y vidrios de diversos edificios.

#8M2023 | Un grupo de manifestantes rompe vidrios y un semáforo en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central, durante la protesta por el #DiaInternacionalDeLaMujer | Video: @SaraPantojaF pic.twitter.com/10SLjs5Ltt — Proceso (@proceso) March 8, 2023

#8M2023 | Manifestantes fueron dispersadas con polvo de extintores mientras protestaban afuera de una cervecería, en Avenida Juárez, durante la movilización del #DiaInternacionalDeLaMujer | Video: @SaraPantojaF pic.twitter.com/ln1Fwevieo — Proceso (@proceso) March 8, 2023

Cuando las integrantes del “Bloque Negro” llegaron al Zócalo, comenzaron a golpear las vallas metálicas colocadas por las autoridades desde ayer, para proteger la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.

Con martillos, tubos, palos, desarmadores, cadenas, llaves mecánicas, piedras, aerosol activado con fuego o a simples patadas, las manifestantes expresaron su enojo ante el gobierno por la violencia física y sexual, los feminicidios y la impunidad.

#8M2023 | Los intentos por derribar las vallas de un Palacio Nacional tapizado de consignas por el #DiaInternacionalDeLaMujer. pic.twitter.com/iwfvIzXg3M — Proceso (@proceso) March 9, 2023

Algunas lograron subir dichas vallas para lanzar objetos peligrosos. En respuesta, en varias ocasiones recibieron polvo de extintores de color durazno y verde que les lanzaron los policías hombres de la SSC que estaban detrás de las vallas.

En al menos tres ocasiones, también les lanzaron gas lacrimógeno que provocó afectaciones en decenas de mujeres como ardor en los ojos y la cara, lagrimeo, náuseas y mareos.

#8M2023 | Mujeres fueron dispersadas luego de que les lanzaron gas picante desde atrás de las vallas que protegen la Catedral Metropolitana #8DeMarzo | Video: @SaraPantojaF pic.twitter.com/HcFcKkCUCs — Proceso (@proceso) March 8, 2023

En entrevista con Proceso, Miguel Barrera, director de la Brigada Marabunta, explicó: “Es que están lanzando gas lacrimógeno. Es gas lacrimógeno, lo lanzan en unas bolsitas, ahorita lanzaron incluso una granada, es una bola negra. Una chica la regresó y no pudimos levantar esa evidencia”.

Agregó: “Ya tenemos varias bolsas de cómo les sacan al envase original el gas lacrimógeno, que es un polvo, y ese se prende, cuando se quema, se combustiona completamente y libera el gas”.

#8M2023 | Miguel Barrera, de Brigada Marabunta, asegura que muchas mujeres han sido atendidas debido a que les están lanzando gas lacrimógeno desde atrás de las vallas de Catedral. “Lo lanzan en unas bolsitas. Ahorita lanzaron, incluso, una granada”. | Video: @SaraPantojaF pic.twitter.com/dRrBBB2e77 — Proceso (@proceso) March 9, 2023

Según el director de Marabunta, “para que no podamos evidenciarlo, porque ya se dieron cuenta que tenemos varias bolsas que sospechábamos, lo que hacen es activarlo allá (atrás de las vallas) y lo empujan con el extintor. El extintor no hace estos efectos. El extintor te cala un poquito y ya, pero que te arda la cara, el polvo del extintor no genera esos efectos”.