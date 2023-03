Inés Fernández gana “batalla al poder militar”: soldado pasará 20 años en prisión por tortura sexual (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A unos días de ser notificada de la resolución del Segundo Juzgado de Distrito del Estado de Guerrero que condenó a 20 años de prisión a uno de los militares que la agredieron sexualmente hace 21 años, y en el contexto del Día Internacional de la Mujer, Inés Fernández Ortega alzó una vez más su voz:

“No quiero que otra mujer sea víctima por militares, no es justo lo que pasan las mujeres indígenas y no quiero que otra viva lo que yo viví …Hoy quiero que se sepa que una mujer mep’haa le ganó la batalla al poder militar”, dijo Fernández Ortega en voz de Olivia Arce, traductora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organización que la ha acompañado en su peregrinar en busca de justicia durante más de dos décadas.

En conferencia de prensa en instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Inés Fernández hizo un recuento de la tortura sexual que sufrió el 22 de marzo de 2002, cuando un piquete de militares allanaron su domicilio.

Tras resaltar que faltan al menos nueve militares por ser llevados a juicio por los abusos, la indígena mep’haa recordó que tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar los hechos, persistencia que derivó en el constante hostigamiento por parte de militares a ella, a su familia y a su comunidad, así como el asesinato de su hermano Lorenzo, cuya muerte sigue en la impunidad.

“El gobierno de México no quiso hacer justicia porque hablo mep’haa, soy mujer indígena, en la Corte Interamericana se demostró que siempre dije la verdad, por eso no dejo de luchar, porque no quiero que otras mujeres u otras niñas vivan lo que he vivido”, insistió Fernández Ortega.