“Mejor vamos a cuidar el Palacio”: AMLO justifica vallas por marcha #8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Día Internacional de la Mujer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a este sector de la población que se manifiesten sin violencia y para evitar que en medios nacionales o internacionales destaquen imágenes de la sede presidencial en llamas, “mejor cuidamos Palacio”, con lo que justificó la colocación de muros metálicos para recibir a los contingentes en el Zócalo.

“Imagínense lo que quisieran, destruir el Palacio, lo toman para que haya nota nacional e internacional; entonces, si con nada, mintiendo, el Wall Street Journal, que son calumniadores, mintiendo dan ocho columnas en su periódico influyente a lo que está pasando ahora, a la cuestión electoral, a que intervenga en gobierno de Estados Unidos en México por lo de las drogas, imagínense, si logran quemar el Palacio o las fotos o las imágenes del Palacio en llamas”.

El mandatario federal expuso que el propósito sería “que ya nadie hable del narco-Estado de la derecha y del conservadurismo, que ya nadie hable de que durante 12 años la seguridad en México estaba en manos de García Luna, que tenía tratos con la delincuencia; y además que ya no se hable de que esos gobiernos con García Luna contaron con el apoyo y la colaboración de las agencias de Estados Unidos”.

Ante esta hipótesis el mandatario expuso la prioridad.

“Pues mejor vamos a cuidar el Palacio, tiene 500 años, es nuestra historia” y repaso desde los virreyes que lo han habitado hasta que “despachó, vivió, murió el más grande de los presidentes de México, Benito Juárez. Esta es la historia, cómo no lo vamos a cuidar este palacio, que es del pueblo, ahora más que nunca”.

López Obrador afirmó que no habla “al tanteo” y habló de que cada que hay una manifestación, además de que hay mujeres que se manifiestan de forma pacífica, algunas “traen sopletes, que traen martillos, marros, que traen bombas molotov, que destruyen todo por donde van pasando. Y sí puede ser que sean anarquistas, que en sentido estricto no lo son porque el anarquismo no es eso, sí pueden ser extremistas y suele pasar que los extremos se tocan, la extrema derecha y no diría la extrema izquierda, porque no son de izquierda, movimientos así extremistas se tocan y se dan la mano”.

Dijo que sería bienvenida la manifestación porque, dijo, no habrá ningún obstáculo.

También aprovechó para criticar a las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán a quienes acusó de disfrazarse de feministas.

“Ahora vino la señora Kenia y Xóchitl Gálvez, a protestar porque se puso una reja. Ya son feministas, ¿no? Imagínense, con todo respeto, del PAN, feministas, es como la Iglesia en manos de Lutero, pero ya son feministas, ya el PAN es feminista, fíjense a qué nivel de hipocresía, y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país”.

Al hablar de la oposición que que podría infiltrarse en este tipo de manifestaciones, el Ejecutivo Federal agregó su explicación: “¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos, la derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Y además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano, y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos”.