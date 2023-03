AMLO arremete contra republicanos de EU: "A México se le respeta"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al Partido Republicano en Estados Unidos que insiste en la propuesta de una iniciativa para que las fuerzas armadas combatan a grupos criminales en México y evitar que llegue el fentanilo al país vecino, sin que es una invasión. “A México se le respeta, no somos un protectorado, ni una colonia de Estados Unidos”.

“¿Qué le pasa?”, cuestionó a quien ha propuesto la iniciativa y aseguró que en caso de que prosperar se enviará respuesta inmediata y acudirá a la Organización de Naciones Unidas (ONU) aunque a la Organización de Estados Americanos (OEA) lo rechazó.

“Decirles o cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos en Estados Unidos sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con es actitud vamos a insistir en que ni un voto”.

El gobierno mexicano primero esperará para ver qué reacción se tiene por parte de otros republicanos y ante la posibilidad de sanciones de políticos estadunidenses por pedir el veto del voto, México también podría reaccionar de la misma forma.

El primer mensaje que dio el presidente sobre este tema fue: “De una vez fijamos postura: nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos las fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio”, señaló.

El mandatario informó que desde este jueves su gobierno comenzará una campaña para quienes viven en Estados Unidos e informar lo que hacemos en México”, también sobre la iniciativa que promueve el Partido Republicano a la que calificó de irresponsable, una ofensa y una falta de respeto a la soberanía e independencia de México.

También advirtió que si los legisladores republicanos “oportunistas” que tienen propósitos propagandísticos y “politiqueros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.

Criticó que en Estados Unidos buscan resolver todo “con robocops, con armas, sometiendo con la fuerza y eso está demostrado que no funciona o que puede tener resultados transitoriamente pero solo atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia se puede vivir en una sociedad mejor”.

Por ser un país libre e independiente, insistió, no se reciben órdenes de nadie por lo que, dijo en el país manda el pueblo, “para irnos entendiendo porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos”.

El presidente aclaró que en México no se produce el fentanilo y tampoco se consume pero el problema es que Estados Unidos no le hace frente a la crisis de consumo en su país.

“¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden el problema grave? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo a las drogas?, por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos, al referirse a la venta de pastillas para evitar el dolor pero causan adicción”, cuestionó.

Criticó que en Estados Unidos se comercializa armas de alto poder como si fueran automóviles sin algún control, sobre todo si el 80% de las armas de alto poder en México se compra en Estados Unidos y no existe un registro en ese país.

Acusó incluso que algunos integrantes del Partido Republicano son financiados para sus campañas por las empresas que producen las armas, por lo que pidió: “Vamos dialogando sobre este asunto, vamos poniendo las cosas en claro”.

Aprovechó para burlarse de la OEA al cantar: “Cómo no me reír de la OEA si es una cosa tan fea”, cantó el mandatario.