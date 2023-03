Gobierno de CDMX retirará el ahuehuete de la Glorieta de Reforma: asegura que sigue vivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nueve meses después de ser plantado, el ahuehuete que reemplazó a la palmera en el Paseo de la Reforma será retirado y, en su lugar, estará “su hermano” de la misma especie traído de Nuevo León, informó la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles.

En conferencia, agregó que el ejemplar inicial será llevado al Vivero Nezahualcóyotl, en la alcaldía Xochimilco, para su rehabilitación, pues aún tiene vida.

Marina Robles. Foto: Germán Canseco

“Este ahuehuete que está ahora en la glorieta de Reforma sigue vivo, nos queda claro que esta glorieta requiere un monumento natural como el que originalmente se pensó, en ese árbol y queremos que crezca el nuevo árbol de la glorieta de Reforma”, dijo Robles.

Adrián Cavazos, gerente de Viveros Regionales de Montemorelos, Nuevo León –que donó más ahuehuetes a la CDMX–, explicó que el retiro del ahuehuete inicial se debe a que su periodo de adaptación se extendió, luego de que fue chocado por un auto tres días después de su trasplante el 5 de junio.

Además, dijo que presentó un hundimiento de 15 centímetros y que fue afectado por patógenos que alguien introdujo y por los “pisotones” que recibió de asistentes a las marchas.

El especialista aseguró que el ejemplar sigue vivo porque “sus raíces todavía son blancas” y comentó que un grupo de expertos de distintas instituciones dará seguimiento al proceso del Ahuehuete en el Vivero de Nezahualcóyotl.

Adrián Cavazos

Sobre el nuevo ejemplar, afirmó: “Queremos aprovechar que este árbol está recién brotado y tiene mucha energía para sobrevivir y para adaptarse lo más rápido posible. Antes de plantarlo en Reforma se eliminarán todos los patógenos que queden en la zona. Éste es su hermano y ha reaccionado bien al cambio de ambiente”.

Aunque las autoridades no especificaron la fecha del retiro del ahuehuete y su reemplazo, dijeron que será en este mes y se instalará un “círculo de protección” para evitar que el nuevo padezca estrés y que la gente no pueda pasar para que no compacte la tierra.