Penoso y decadente que EU amenace con invadir y fomente el consumo de drogas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por los problemas que aquejan a Estados Unidos, como la venta de armas y la epidemia por el uso de opiáceos.

En un mensaje de Twitter, el mandatario señaló que Estados Unidos "no hace nada por sus jóvenes", dejándolos en una situación vulnerable y sin oportunidades de desarrollo. Además, criticó que no se tomen medidas para atender la epidemia por consumo de fentanilo.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”, criticó.

La opinión del mandatario mexicano obedece a un convenio histórico entre el basquetbol profesional de Estados Unidos (NBA) y los jugadores, a los que se les permitirá el uso de la mariguana, sin que esto traiga como consecuencia alguna sanción.