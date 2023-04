AMLO pide esperar investigación de incendio en Ciudad Juárez para saber si se sustituye al INM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará a decidir si se crea la “Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería” hasta que concluyan las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre el incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aunque el padre Alejandro Solalinde daba por hecho esta nueva coordinación que sustituirá al Instituto Nacional de Migración (INM), el mandatario aclaró: “Tenemos que esperar a que la Fiscalía termine todo el proceso de investigación que está en marcha, hablábamos hace un momento que ya hay ordenes de aprehensión, hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía. Entonces vamos a esperarnos”.

Expuso que anterior al incendio que dejó sin vida a 40 personas migrantes, en Ciudad Juárez, ya habían sostenido una reunión con el religioso quien le planteó que “sobre la creación de un consejo para atener el fenómeno migratorio y él iba a participar y vino ahora hace unos días a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía la decisión de ayudar y sobre eso hablamos”.

Aprovechó para afirmar que “hay otros que buscan atacarnos y sacar raja del dolor humano, pero allá ellos. No vamos nosotros a reprimir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, porque nos cuestionen, porque nos critiquen, tenemos que garantizar siempre el derecho a disentir”.

Dijo que “nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos, se dan estos casos, lamentables, que nos duele mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos, no es el principal violador de los derechos humanos como sucedía anteriormente cuando ustedes callaban, pero digo, eso es otro asunto”.