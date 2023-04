AMLO reta a Calderón a defender a García Luna como él defendió al general Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Así como salí yo a defender al general Cienfuegos (...), si Calderón dice que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda? Y Fox también", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también afirmó que a él no lo "tienen agarrado" como al expresidente Calderón y por eso tiene autoridad moral.

En torno a Fox dijo "acaba de declarar de que no está de acuerdo con el juicio. ¿Por qué no defienden a quien ellos consideran que es una víctima y de que está injustamente enjuiciado y que utilizaron testigos protegidos que son criminales y todo lo que dicen, y que no hay pruebas, que no hay pruebas? Calderón dijo: ‘Me sorprendió que no presentaron ni una sola prueba’".

"Antes denunciaban a los presidentes y se quedaban callados porque, como tú sostienes, que una persona habla de que García Luna tenía agarrado a Calderón, resulta que a mí no me tiene agarrado nadie y tengo autoridad moral", sentenció.

El mandatario mexicano aseguró que intervino en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, "porque percibí que era una injusticia".

“En política, añadió, se tiene que tener instinto certero, y a mí me ha funcionado eso. Entonces, así como salí a defender, de decir: A ver, tráiganme todo, está muy raro esto… Y, bueno, empezando porque no lo sabía el presidente (de EU, Joe Biden). ¿Quién lo armó?".

López Obrador afirmó que por casos como éste se podría replantear los procedimientos de las agencias en Estados Unidos.