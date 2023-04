AMLO no ve con buenos ojos al TEPJF “porque ha hecho cosas indebidas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no está muy informado de la reforma que pretende limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero que no ve con buenos ojos al órgano electoral “porque ha hecho cosas indebidas” y considera que no es confiable.

Sin embargo, ante el cuestionamiento de que estas modificaciones también limitarían las posibilidades de grupos minoritarios que no podrán acudir al Tribunal y se sujetarían a determinaciones generales, el mandatario federal respondió:

“No hay que limitarlos, lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí, eso es vergonzoso, aunque lo defienda el Proceso. Vamos a desayunar”, atajó.

El presidente recordó lo sucedido a Raúl Morón en Michoacán y Félix Salgado Macedonio en Guerrero, quien mientras se le contemplaba como precandidato por Morena, mantuvo abierta una investigación por abuso sexual, razón por la que nombraron, en sustitución, a su hija Evelyn Salgado, cuando fue eliminado del proceso por un procedimiento electoral.

“No voy a olvidar que el INE le quitó candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, candidatos o precandidatos, porque el INE argumentó que no habían reportado 10 mil pesos en Michoacán, Raúl Morón (…) Se inconforman porque un exceso completamente, porque además ni era cierto que no hayan informado, y se van al tribunal, estos magistrados del Tribunal y resuelven que era una medida excesiva”.

López Obrador agregó que cuando “ordenan a los consejeros del INE que modificaran la resolución, le insinúan que los multen pero que no les quiten el derecho a participar. El INE ratifica su resolución y la regresa, no le hace caso el Tribunal y el Tribunal les quita las candidaturas en franca contradicción de su primera resolución, ¿por qué? ¿Es un asunto jurídico? Lo que diga mi dedito. Consigna política de los partidos. Usted me habla del Tribunal y yo digo pues quién sabe cómo esté eso, pero no es un Tribunal confiable”.