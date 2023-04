Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 11 de abril (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-El gobierno federal investiga a funcionarios de Cofepris que a cinco días de finalizar la administración de Enrique Peña Nieto dieron 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis; la mayoría de empresas beneficiadas, vinculadas al expresidente Vicente Fox.

-La inversión de 6 mil millones de dólares para la compra de las 13 plantas que hizo el gobierno federal a Iberdrola que, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, no son chatarra, se recuperarán en 10 años.

-Ante la reforma que pretende limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no está muy informado pero que no ve con buenos ojos al órgano electoral “porque ha hecho cosas indebidas” y considera que no es confiable.