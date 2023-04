Los operativos de la Guardia Nacional son para proteger a los migrantes de los secuestradores: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Estamos haciendo cosas como nunca se habían hecho en favor de migrantes”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó que los operativos de la Guardia Nacional son para protegerlos, no para detenerlos.

Expresó que los grupos del crimen organizado secuestraron a los migrantes en Matehuala para cobrar por su rescate 60 mil pesos por cada uno.

“Secuestran a migrantes las bandas y afortunadamente ya se liberaron a muchos de los que estaban secuestrados en Matehuala; intervino el gobierno de Guanajuato y el gobierno de San Luis, desde luego con el apoyo también de la federación”, afirmó el presidente.

Aseguró que no se trata de un fenómeno reciente, “que surgió de la nada, como si no hubiese antecedentes. No estoy, desde luego, justificándonos o tratando de justificarnos, nada más decirles de que en el gobierno del licenciado Peña Nieto, del gobierno de Calderón, sí, los secuestraban, pero además asesinaban, o sea, fusilaban a migrantes, nada más que eso”.

López Obrador también cuestionó: “¿Cuándo un gobierno había invertido en Guatemala, en Honduras, en El Salvador? ¿Cuándo? Jamás. ¿Cuándo se habían instalado albergues, atención médica, tanto en el sureste como en el norte? Nunca.

¿Cuándo un presidente había señalado que el problema de la migración tenía que ver con el abandono de los pueblos de América Latina y del Caribe?”.

Y agregó: “¿Cuándo un presidente se había atrevido a decirle a los gobernantes de Estados Unidos que, mientras ellos destinan 30 mil millones de dólares para la compra de armas en la guerra de Ucrania, tienen completamente olvidado a Centroamérica y no autorizan recursos para atender las causas de la migración? No somos iguales y vamos a seguir luchando por la justicia, porque es nuestra convicción”.

Sobre la información específica de lo que sucedió con los migrantes rescatados en San Luis Potosí, afirmó que este martes el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, dará información “porque si yo les doy un dato a lo mejor mañana vas a decir: ‘Usted complicó más las cosas porque dio otros datos’”.