AMLO recomienda a su sucesor comprar un banco y reformar el Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a quien lo suceda en el cargo al menos tres recomendaciones: adquirir un banco para el gobierno; la reforma al Poder Judicial, que consideró la reforma más complicada; y “seguir moralizando a México”.

De nuevo el presidente indicó que continuará “la transformación”, en referencia a una cuestión electoral. “Esto ya cambió, ya va a ser muy difícil que regresen los corruptos, que regresen los autoritarios, que regresen los oligarcas, que se vuelva a marginar al pueblo, hacer a un lado (…) Se equivocan, ya el proceso de transformación se echó a andar y ya no lo van a detener”.

El presidente expuso sus ideas: “decirle a quien va a quedar, recomendarle, ¿no?, porque también ya saben ustedes cómo es la política, además nadie debe de perpetuarse ni sentirse indispensable o caer en el necesariato, pero sí decir: Mira, no te olvides de reformar al Poder Judicial, porque ahí hay un problema”.

Expuso como ejemplo que ayer dieron a conocer que quieren darle libertad al ‘Mochaorejas’ o el descongelamiento de cuentas de la esposa de Genaro García Luna, “yo creo que es la reforma más complicada”.

Una recomendación básica, dijo “es no dejar de moralizar a México, no permitir la corrupción. Hay muchos corruptos y adversarios nuestros, opositores, que están contando los días, porque ya quieren que ahuequemos el ala y entonces están pensando: ‘Ya le falta poco y los que vengan van a ser distintos, nos vamos a arreglar con ellos’. Que no anden confiando tanto en eso, porque no les vaya a salir alguien más radical, sí; yo estoy ‘fresa’, bastante ‘fresa’, ya me estoy aburguesando’”.

Sobre la otra sugerencia que deja, expuso que se adquiera un banco que sea del gobierno para evitar las altas comisiones en, por ejemplo, los pagos de nómina.

“No me dio tiempo y no hubiese estado mal el que el gobierno hubiese adquirido un banco grande; por ejemplo, esto de Banamex, que están vendiendo. Yo ya no quise, por el tiempo. Pero, ¿por qué el gobierno no tiene su banco?, ¿por qué tenemos que pagar tanto de comisiones?”, señaló.

Expuso que los 24 bancos que hay en el país cobran comisiones al gobierno, los que tienen licencia para la operación.

“¿Por qué no un banco para que ahí pague la gente todos los impuestos, aparte del SAT? Bueno, tan es negocio que el año pasado los bancos obtuvieron utilidades por 240 mil millones de pesos. ¿Y por qué el gobierno no va a tener su banco?”, dijo.

En el último libro de política que publicará va a hacer un repaso de trayectoria y explicar qué es el humanismo mexicano y dejará algunas recomendaciones para el futuro.

En el caso del Banco del Bienestar, el presidente dijo que tiene otra función, de dispersar los recursos de los programas sociales con 600 mil millones al año para 25 millones de personas.

Pero para otras operaciones se necesita un banco con otro sistema.

“Así sucede en otros países, pues el gobierno tiene un banco; aquí no, aquí acabaron con todo, privatización a rajatabla. Si para crear el Banco del Bienestar tuvimos obstáculos, no querían los tecnócratas de Hacienda (…) todavía están ahí (…) no es que sean malas personas, es que imagínense lo que significó el predominio de un régimen”, indicó.

La decisión de adquirir un banco para el gobierno, dijo, también es tener ahorros.