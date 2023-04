“Demuestran su clasismo”: Sheinbaum sobre críticas al concierto de Rosalía en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quienes critican la realización del próximo concierto masivo gratuito de la cantante española Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que quieren “es que la cultura sea un privilegio” y en el fondo “demuestran su clasismo”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Aunque no informó del costo que tendrá el evento público, adelantó que se espera la asistencia de unas 200 mil personas. Sin dar nombres, dijo que ya hay gente que critica el hecho, pero que ha llamado a su oficina para pedir “lugares especiales” cerca del escenario.

De esta manera respondió la mandataria local a las críticas de la oposición y de usuarios en redes sociales generadas luego de que el lunes pasado anunció que la llamada “Motomami” se presentará el 28 de abril en la principal plaza pública del país.

Les digo que están en contra de todo y en el fondo lo que hay en eso es un tema de mucho clasismo, o sea, ellos, ‘¿cómo es posible que haya un concierto gratuito?’ Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio, que se paguen tres mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos para ir a ver a un artista. Ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegio para todos”, dijo.

Sheinbaum Pardo respondió también a quienes critican que, en vez de hacer conciertos debería invertir en el Metro y el agua: “Dicen que no hemos invertido, hemos presentado cómo estamos invirtiendo mucho más de los que se invirtió en el gobierno anterior en infraestructura y no hemos aumentado impuestos ni derechos más que en términos de la inflación, este año inclusive fue menos que la inflación”.

Encarrerada, agregó: “Lo que les molesta es que una artista tan reconocida en este momento venga al Zócalo de la ciudad. Y todos se suben y se montan, dicen ‘es que yo tengo el gran proyecto de agua y no se han invertido en agua’. No, pues estamos invirtiendo el doble de lo invertía el gobierno anterior. ‘Y no se ha invertido en el Metro, pero sí se invierte en el concierto de Rosalía’. ¡No bueno!, estamos invirtiendo cerca de 45 mil millones de pesos en el Metro. Lo que pasa es que no se enteran, no se quieren enterar no quieren reconocer”.

Masivos, desde Cárdenas

La aspirante presidencial aseguró que los conciertos masivos gratuitos en el Zócalo capitalino comenzaron por iniciativa del primer jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas (en 1997); “fue el primer jefe de gobierno que abrió el Zócalo para conciertos populares”. Y siguieron en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y ahora en su gestión.

Destacó que, además de grupos populares como Firme o los sonideros, también han estado figuras internacionales como Paul McCartney. Y recordó que no solo su gobierno, sino los de otras entidades y hasta los de las alcaldías en la CDMX hacen estas actividades.

“Hay alcaldes que tienen conciertos muy buenos el 15 se septiembre, ¡qué bueno que los hagan!, que la gente se divierta, que haya conciertos gratuitos. ¡Ahhh no!, pero viene Rosalía, no pues ¿cómo la Motomami en el Zócalo?, ¡no! ¡Y gratuito!, ¡No imagínense, no no no!”.

¿Y el costo?

Al ser cuestionada sobre el costo del concierto de Rosalía, la jefa de gobierno evitó dar una cifra, con la siguiente explicación:

“Hay una parte que es patrocinio, otra que es costo del gobierno, se está delimitando porque hay una parte de producción, una parte que tiene que ver con la artista; entonces, va a ser todo todo transparente, pero estamos todavía en el cálculo de exactamente cuánto va a ser”.

No obstante, aseguró que si el costo se divide entre las 200 mil personas que, calculan, asistirán al concierto, “evidentemente es hasta mucho más barato de lo que se pagaría para las personas”.

Lo que sí destacó, es que el Fondo Mixto de Turismo y la Secretaría de Turismo capitalinos estiman que ese concierto dejará una derrama económica de entre 250 y 300 millones de pesos, tan solo en hoteles, sin considerar plataformas de alojamiento ni restaurantes.