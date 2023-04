Bionce Amaya Cortez, joven residente de Texas, desaparece en NL; Fiscalía inicia búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bionce Amaya Cortez, joven residente de Texas, Estados Unidos, y quien viajó a China, Nuevo León, para pasar las vacaciones de Semana Santa, es buscada por su familia después de no tener noticia de ella desde la noche del domingo pasado.

La Fiscalía de Nuevo León ya emitió un reporte por desaparición en la que informa que realiza un operativo por búsqueda de persona no localizada.

La joven, de 20 años, presuntamente andaba acompañada de un grupo de cinco amigos, hombres y mujeres, pero ninguno ha dado información de su paradero.

La familia teme que algo malo pudiera haberle pasado a Bionce porque es una chica que siempre se preocupa por reportarse con su madre. Su hermana Ethna Amaya Cortez señaló que Bionce es muy cuidadosa, se preocupa por sus amigos y los que la acompañaban no han dado información alguna que pueda ayudar a encontrarla.

“Ya el lunes teníamos un mal presentimiento; me duele que sus amigos no dicen nada porque comentan que la dejaron en un lugar, que no se acuerdan cómo andaba vestida.

“Ella siempre se cuida, por eso yo sé que algo está mal. Por favor, si saben algo ¡avisen!, cualquier información”, pidió Amaya.

Bionce fue vista por última vez el domingo pasado, presuntamente en la misma zona donde, en febrero pasado, desaparecieron tres mujeres: Dora Alicia Cervantes Sáenz y las hermanas Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos.

Flor Esthela Cortez Garibay, madre de la joven, refirió que su familia es originaria de China, Nuevo León, y que su hija viajó ahí para pasar unos días de descanso y visitar a sus familiares.

El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mujer.

Comentó que Bionce es residente de Missión, Texas, pero nació en General Bravo, Nuevo León.

“Nosotros somos del pueblo de China, mi papá, todos mis familiares, y ella fue para Semana Santa. Se fue con dos amigas de ella para el pueblo”, dijo.

Dijo que ya se comunicaron con ambas jóvenes y otras tres personas con quienes Bionce cenó y luego visitó un cine en Montemorelos, pero no les han dado mayor información y la que han dado es confusa.

“Cada una de las personas que iban con ella tienen historias diferentes, uno dice que ella ya no regresó de Montemorelos, otros dicen que ella pidió que la bajaran en una calle”, detalló la mujer, quien afirmó que su hija es la única del grupo que está desaparecida.

La familia de Bionce solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para acelerar las investigaciones sobre su desaparición.

La Fiscalía ya emitió el reporte de desaparición y, según informó, ya inició el operativo de búsqueda.

“En fecha 12 de abril de 2023, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Grupo de Búsqueda Inmediata (Gebi) de esta Fiscalía recibe informe policial homologado, signado por oficiales de la SSPTyV de China, N.L. en el que reporta que reciben una llamada telefónica de una persona femenina que se comunica de Mission, Texas”, informó la Fiscalía.

Indicó que la familia le informó que la última vez fue vista en China, N.L. y que, al tener conocimiento de los actos descritos inició la investigación y búsqueda de la joven, así como el contacto con la persona denunciante para corroborar y ampliar información.

La Fiscalía precisó que no hay una denuncia formal, sin embargo, “los actos de investigación aportaron información para que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones asignados al Gebi realicen despliegue operativo (actualmente en desarrollo) en sectores determinados, para la búsqueda y localización de la persona reportada”.