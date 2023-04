Higinio Muñoz acusa al gobierno del Edomex de “sabotear” mítines de Delfina Gómez

POLOTITLÁN, Méx., (apro) .- El comisionado nacional de Morena para el proceso electoral del Estado de México, Higinio Martínez, denunció que el gobierno del Estado de México está presumiblemente saboteando eventos masivos de campaña de Delfina Gómez, a través de los responsables del Programa Salario Rosa, ya que a la misma hora y en los mismos municipios, son citados los beneficiarios, principalmente mujeres, para entregarles los apoyos y abajo amenaza de no asistir a los mítines.

Durante una gira por municipios del norte del territorio, el también senador relató que al llegar a este punto, se le informó que beneficiarios de las tarjetas “Salario Rosa” –con al menos 20 variantes-, habían sido citados a solo unos metros del lugar del mitin, para recoger las tarjetas pero también amenazados para no acudir a los eventos de Delfina.

En otro punto de la gira, la propia candidata de Morena-PT y PVEM a la gubernatura, Delfina Gómez reveló que maestros del Estado de México siguen siendo presionados por el gobierno mexiquense para no votar por ella y para entregar credenciales de elector.

En este sentido aseguró entender la presión a la que están siendo sometidos los maestros en todo el Edomex –porque ella lo vivió como profesora- y el momento de “opresión que se está viviendo” en la entidad.

En Aculco Martínez Miranda hizo alusión a la fuerte campaña negra que se ha desatado en todo el territorio contra Delfina Gómez, advirtiéndole a la gente que la atacan justo porque va punteando en las encuestas y porque va a ganar, de lo contrario no la atacarían.

“No van a poder con ella, a pesar de todas las calumnias y todas las mentiras… la están acusando de todos los males, cuando ellos son los que han causado los males en Edomex; como dicen el ladrón cree que todos son de su condición”, indicó tras recordar que desde hace 7 años sus adversarios a la cabeza del PRI y su candidata Alejandra del Moral, la acusan exactamente de los mismo, de supuestos descuentos a los trabajadores “es lo único que tienen desde hace 7 años, lo mismo, la misma cantaleta, pero no dicen que el INE que no nos quiere, la absolvió, no encontró nada, eso no dicen”, remató Higinio.

En su intervención también acusó que hay una gran diferencia entre el origen de Delfina Gómez, quien estudió en la Normal de Texcoco, respecto a todos los gobernadores del PRI que provienen del “Texcoco School” como Enrique Peña, Eruviel y Del Mazo, dijo, y quienes han destacado por los niveles de corrupción, por lo cual dijo que una de las principales demandas que han recibido es que “haya gobernadores honestos”.