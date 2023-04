AMLO insiste en que el sistema de salud será "mejor que el de Dinamarca"

FRESNILLO, Zacatecas (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso formalmente en operación el Hospital de la Mujer de esta ciudad, que a la fecha no atiende partos ni cesáreas sino únicamente consulta médica externa.

Desde Fresnillo, el presidente mandó un mensaje a sus adversarios que cuestionan la eficacia del nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar, el cual, dijo, es un desafío porque "encontramos los servicios de salud, por los suelos, sin atención médica, sin medicamentos".

“Cuando digo, cuando planteé que México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca se ríen. Pues va a tener no un sistema de salud como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, ese es el compromiso, y lo vamos a hacer entre todos, como estamos logrando la transformación de nuestro país, pese a quien le pese”, expresó.

El Hospital de la Mujer de Fresnillo empezó a construirse en 2016 y se terminó en 2019, en la administración del gobernador priísta Alejandro Tello; y durante la pandemia se utilizó para atender pacientes con Covid-19.

El gobierno del David Monreal convino en agosto del año pasado con el gobierno de México trasladar este hospital al régimen de IMSS-Bienestar.

Sin embargo, a nueve meses de su puesta en operación bajo este nuevo modelo, el hospital no atiende partos ni cesáreas, únicamente consulta médica externa, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

La próxima semana, prometió, el centro hospitalario operará con todos los servicios. “Nos faltaban algunas licencias, sobre todo la de transfusión, para que en este lugar nazca la primera zacatecana, zacatecano en el nuevo modelo de atención”, expresó el funcionario ante el presidente López Obrador y el gobernador David Monreal..

“Señor presidente, hace más o menos dos mil 100 días en este mismo lugar hubo otro evento, una famosa primera piedra. A nosotros nos interesa el primer parto, nos interesa la primera cesárea por una razón, porque la próxima semana en este lugar van a nacer una generación nueva de mexicanos y mexicanos, que van a tener el derecho a la salud de calidad en el IMSS-Bienestar por el simple y glorioso hecho de serlo, de ser mexicanas y mexicanos”, dijo.

El hospital cuenta 80 camas censables tres quirófanos, tres salas de expulsión, una unidad de cuidados intensivos para neonatos para la atención de mujeres y sus hijos provenientes de 12 municipios de la región noreste de Zacatecas.

El presidente López Obrador destacó que en este centro hospitalario de Fresnillo, ejemplo del nuevo modelo IMSS-Bienestar, no se va a cobrar nada por la atención y los medicamentos.

“Aquí en este Hospital para la Mujer Zacatecana no va a haber caja registradora porque no se va a cobrar nada absolutamente. Medicamentos, estudios, atención médica gratuita. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo”, dijo.

A los trabajadores de salud incorporados ahora al esquema IMSS-Bienestar, el presidente les dijo que ninguno va a salir perjudicado, al contrario, se les van a mejorar sus condiciones laborales; y agradeció a los médicos zacatecanos y cubanos que atenderán a miles de mujeres en este hospital.

Antes de concluir su gira por Zacatecas, el presidente López Obrador anunció que su gobierno transferirá 800 millones de pesos a la entidad para el mejoramiento de carreteras, además de que se garantizará el pago de la nómina magisterial y se realizará la ampliación de la carrera de Zacatecas a Aguascalientes.