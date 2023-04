El INAI no sirve para nada, sería mejor que no existiera: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Nombren o no a los tres comisionados por los que no se logra quórum para sesionar en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “¿para qué sirven? Para nada” y si desaparece el instituto, la reserva de información en las dependencias federales se puede resolver con una modificación constitucional para sancionar a quien esconda información, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no reservamos nada, nada, nada. No tenemos nada qué ocultar. Pero eso se resuelve haciendo una modificación a la Constitución estableciendo que la oficina que no informe, comete delitos graves y puede ser juzgado, ¿para qué un aparato burocrático”, señaló el mandatario federal.

Expuso que llegan recomendados o por influyentismo, por lo que “da igual que exista o no exista. Sería mejor que no existiera, porque nos ahorramos los mil millones de pesos” y al mismo tiempo llamó a que se resuelva en definitiva, “que se busque la manera de que la Auditoría Superior de la Federación, que ya existe, se haga cargo de esa función”.

Sin embargo, sería un pendiente para quien llegue a suplirle, “ya no me meto en eso, pero sí no me puedo quedar callado, porque todo eso fue parte del andamiaje que crearon para simular que se combatía la corrupción”.

El presidente afirmó que el INAI se creó cuando “era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Cuando lo crearon lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista de todos los que se beneficiaron de condonación de impuestos”, también expuso el caso de Odebrecht.

El mandatario federal se quejó de que a la Presidencia llega “oficio y oficio y oficio, tenemos una oficina nada más para estar contestando todo hasta de cuánto papel sanitario usamos en el departamento. Todavía hace unos días la última sesión que tuvieron que sí mi título y mi tesis”.

El presidente expuso: “¿Cómo no van a estar enojados, deben estar ganando como 120 mil pesos mensuales, más viáticos y ni se despeinan, esos llegan a trabajar a la oficina como a las nueve o 10, pasan primero a desayunar, a hablar mal del de Macuspana y ya después llegan a la 10. A la una o 1:30 a comer; regresan a las cinco, si es que regresan. ¿Ustedes creen que trabajan sábado y domingo? No. No, pues, es una beca y todavía se enojan.

–¿No queda inoperante entonces? –se le preguntó.

–Yo no me meto en eso, o sea, yo lamento que existan esos aparatos que los crearon para simular que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción, pero además cuesta mantenerla mil millones de pesos. ¿Qué no existe la oficina de la Función Pública? ¿Qué no existe en el Poder Legislativo, primero la facultad de aprobar el presupuesto y darle seguimiento al ejercicio del gasto, por eso existe en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación?

Agregó: “¿Qué no existe la Fiscalía anticorrupción? ¿Qué no existe la Fiscalía General de la República? ¿Qué no todas las dependencias del gobierno federal y organismos del Poder Judicial y del Poder Legislativo están obligados a informar? Existen las contralorías casi en cada oficina”.

Además, dijo que quienes están dentro del INAI son “puro recomendado de Aguilar Camín, de Krauze, de los rectores, de influyentes, pero además los recomendaban los jefes de las empresas de corporaciones, estaban al servicio de ellos y el pueblo les paga. O sea, les paga el pueblo para que estén en contra del pueblo”.

Recordó que crearon ese andamiaje cuando el expresidente Carlos Salinas eliminó del Código Penal que la corrupción fuera delito grave.