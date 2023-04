Tenemos la mañanera, no necesitamos una agencia de noticias: AMLO al confirmar cierre de Notimex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la desaparición de la agencia de noticias Notimex porque su gobierno no la necesita y a más de cuatro años de gobierno expuso que pensaron en que podrían llegar a un arreglo, pero ahora solo se buscarán el acuerdo para las liquidaciones de los trabajadores.

Al cuestionarle cuál fue el acuerdo, el mandatario federal dijo: “Todavía se van a reunir, pero desde luego se protege a todos los trabajadores” -La apuesta es que extinguir a Notimex. --Ya que no exista eso. -¿Se confirma que se extinguirá Notimex? –Sí.

En torno al presupuesto que se ejerció mientras que Notimex se mantuvo en huelga, también, afirmó el presidente, se dará a conocer.

Sobre si la directora de la empresa inoperante desde febrero de 2020, Sanjuana Martínez, daría un informe, el presidente expuso que él mismo podría dar y sugirió que es para evitar que hubiera ataques a la funcionaria que solo en una ocasión se presentó en la conferencia de Palacio Nacional, en 2019, para hablar de “la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de noticias”, que fue cuando comenzaron los despidos.

El mandatario federal reconoció la opinión se polarizó en torno a la actuación de Sanjuana, aunque se le ha acusado de utilizar las redes sociales para emprender campañas de desprestigio contra trabajadores que se inconformaron con los procesos de negociación. “Tiene muchos seguidores ella y también hay quienes no la ven con buenos ojos”.

¿Qué pasará con Sanjuana Martínez?, el presidente respondió: “Vamos a esperar, ojalá haya reconciliación, que haya perdón, aunque no se olvide las cosas. Ya ven como los panistas y priistas se agarran de la mano”.

“Yo por ejemplo le tengo respeto, la estimo y la considero buena periodista, pero hay quienes dicen que no, pero pues cada quien es libre y yo siempre digo lo que pienso -Si ella sigue en su gabinete- Todavía no sabemos, pero en una de esas sí, o sea no en el gabinete pero invitarla porque yo la considero, respeto a quienes opinan distinto, pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista, pero hay quienes opinan distinto, lo respeto mucho”.

Finalmente, el presidente expuso que lo importante es que se llegue a un acuerdo que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores, porque, afirmó, esa es la instrucción.

Al plantearle si extinguir a Notimex es una forma de ahorrarse lo que se ha gastado en esa agencia de noticias, el presidente expuso que “tenemos que ahorrar en todo, era muy grande el aparato, el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el gobierno. Era un plan con maña porque si el presupuesto se quedaba en el gobierno se convertía en un facilitador de la corrupción”.