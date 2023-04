Víctima de asalto acusa a cajera de estar coludida con ladrones que le quitaron 53 mil pesos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un cliente de un banco acusó a una cajera de estar presuntamente coludida con ladrones que le robaron 53 mil pesos que acababa de retirar de una sucursal, de acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales.

El cuentahabiente regresó al banco para reclamarle a la empleada al asegurar que los ladrones que lo abordaron afuera del banco le pidieron que les entregara exactamente la cantidad que acababa de retirar.

En la imagen, la cajera trata de ocultarse en el momento que el cliente le reclama mientras la graba con el teléfono celular.

“¿Oye? Me acaban de quitar 53 mil pesos. ¿Por qué te vas? Me acaban de quitar 53 mil pesos y me dijeron: ‘dame los 53 mil pesos que sacaste’. Estás coludida cabrona”, indicó el cliente con voz agitada, mientras otra persona dice: “¿Qué pedo?”.

El video se viralizó con el título: “Cajeras del banco lo vuelven a hacer”.

“¡Tu fuiste! ¿Por qué escondes la cara? Si no tienes nada que ver ¿por qué te escondes? Me vale madres. Entonces ¿por qué no puedo revisar tus contactos? Entonces por qué me quitaron mis 53 mil pesos”, dice su acompañante.

“Me dijeron: ‘dame los 53 mil pesos que acabas de sacar del banco’. ¡Qué casualidad!”, reclamó el cliente. “Háblale a quién le tengas que hablar, cabrón”, añadió su amigo.

“Te voy a cazar culera, te voy a esperar a que salgas. Así como me los quitaron apuntándome en la cabeza, así. Te voy a esperar afuera ¡eh! Afuera te voy a esperar. Así como me los acaban de quitar a mí”, amagó el cuentahabiente.

Su compañero expresó: “¡Pinche gente! ¡No mamen!”.

El agredido pidió hablar con el gerente. “¿Ahora todos se hacen pendejos? ¿Quién es tu gerente? ¡No! Son unos hijos de su puta madre”, exclamó, ante la mirada atónita de los clientes.

Un cuentahabiente denuncia en redes sociales a una cajera, ahora del banco @BBVA_Mex de la sucursal Torre Financiera de #Morelia, ya que al ser asaltado le pidieron la cantidad exacta de 53 mil pesos que acababa de retirar.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/v0H61dlNIM — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 2, 2020

Fue al lugar donde estaba la oficina de la gerente. Le pidió esperar para atenderlo, pero prefirió irse y cortar la grabación que subió a la plataforma TikTok.

De acuerdo con una nota televisiva compartida por el mismo usuario, los hechos habrían ocurrido en una sucursal de BBVA en Morelia, Michoacán.