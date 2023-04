Werevertumorro opina sobre quiénes deberían tener derecho al voto y lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Por externar su opinión sobre el derecho al voto, internautas criticaron al youtuber Werevertumorro, quien fue tachado de clasista.

Desde el punto de vista del influencer, debería haber requisitos para poder sufragar.

“Una de las tantas cosas que me pongo a pensar respecto al voto es que no es posible que valga lo mismo el voto de una persona que paga impuestos, trabaja y tiene estudios a la de otra persona que no hace nada e incluso puede ser un delincuente. El voto debería tener requisitos”, indicó en su cuenta de Twitter.

“Qué bueno que eres youtuber no legislador”. “Mi amigo el menos clasista”. “Eso sonó muy clasista”. “¿Qué es una persona que no hace nada? ¿Un youtuber?”, le señalaron.

Después, Werevertumorro tuiteó:

“Es super polémico el tema de que ahora puedes ser diputado a los 18 años… Hay un montón de cosas que están mal desde hace tiempo, pero nunca se les ha puesto atención: Ejemplo: El representante electo puede tener 40 años sin estudios de primaria o secundaria. ¿Cuál otra?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gabriel Montiel, nombre verdadero del youtuber, respondió a cada una de las críticas diciendo que "violadores, secuestradores, asesinos y ladrones pueden votar y ser votados, qué chingón que valemos lo mismo todos".

La conductora Estefanía Veloz le contestó:

“En México, las personas que se encuentran en prisión preventiva pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones federales. Sin embargo, las personas que están cumpliendo una condena privativa de la libertad no pueden votar. Además, tú tienes amigos abusadores. ¿Qué no voten?”