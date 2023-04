AMLO inaugura el Hospital Materno-Infantil en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- “Yo ya cierro mi ciclo, me voy a jubilar porque ya llevamos bastantes años en esto y saben que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la petición de la reelección.

Durante su visita 32 a Oaxaca para la inauguración del Hospital Materno-Infantil en Juchitán de Zaragoza como parte del Plan de Salud IMSS Bienestar, López Obrador resaltó que “yo soy maderista, es sufragio efectivo no reelección. Ya terminé mi ciclo y saben que estoy contento porque hay relevo generacional”.

Y abundó que “hay muchos jóvenes muy conscientes (entonces) ya va a ser muy difícil darle marcha atrás a lo que ya iniciamos. (Benito) Juárez decía, vamos avanzar lo mas que se pueda para que si tenemos la mala suerte de que regresen los reaccionarios al gobierno que les cueste trabajo darle marcha atrás a todo lo que se avanzó”.

Insistió en que “vamos a dejar muy avanzado y hay relevo generacional, estoy satisfecho con eso y vamos a seguir adelante”

Con la pregunta ¿Ustedes creen que me va a faltar algo?, respondió que, no, al tiempo que recordó una anécdota de los otrora luchadores sociales de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI):

“Cuando estábamos luchando, cuando pasamos en el éxodo por la democracia de Tabasco a México, allá por principios de los 90s, hicimos un éxodo, caminamos porque no nos querían respetar un triunfo en Cárdenas, Tabasco y caminamos en el éxodo por la democracia desde Villahermosa hasta México y se enteraron los compañeros de la COCEI de que íbamos caminando (y nos dieron) costales de totopos, camarón y queso. Esa es la verdadera felicidad”, enfatizó.

“Aquí (en Juchitán) surgió la COCEI, la rebeldía productiva, fecunda de este pueblo”, manifestó el presidente al inicio de su discurso olvidándose de que líderes como Héctor Sánchez López, Leopoldo De Gyves, Daniel López Nelio traicionaron su lucha al reconocer al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pactar con el PRI en lo oscurito y abrir la puerta a los parques eólicos y megaproyectos extractivistas.

Al contrario reconoció a Héctor Sánchez y Leopoldo De Gyves al resaltar que están trabajando en su gobierno, uno en la Comisión Federal de Electricidad y otro como Embajador en Venezuela.

Hizo hincapié que hay políticos que “luego se echan a perder, hay quienes se suben a un ladrillo y se marean, el poder, cuando no hay principios, cuando no hay ideales atonta a los inteligentes y los tontos los vuelve locos”.

Luego de detallar los apoyos que recibe la población de Juchitán con los diversos programas de Bienestar, insistió aunque sus adversarios, opositores, conservadores, corruptos, se rían de que “vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca. No saben que soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen, no va a ser como de Dinamarca, va a ser mejor”.

Y para ello enumero cuatro elementos que realiza para tener un sistema de salud de primer: Uno, es 1a contratación del personal y para ello, los 125 mil trabajadores del sector salud eventuales, todos van a quedar basificados.

En segundo lugar, agrego, van arreglar los centros de salud, las unidades medicas y los hospitales.

En tercer ya se tiene garantizado el abasto de medicamentos para este año y el siguiente, es decir, 2024.

Recordó que en los gobiernos anteriores “había una mafia que era la encargada de venderle los medicamentos al gobierno. 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, vendían 100 mil millones de pesos cada año al gobierno. Una empresa vendía 50 millones de pesos en medicamentos, claro vinculada con políticos corruptos, pero dijimos, ya basta, se acabó·.

“Y hubo resistencias, no saben lo que enfrentamos, campañas de desprestigio, que los niños con cáncer no tenían medicamentos y, todos los medios. porque es una red de complicidades, de componendas, eran traficantes de influencias, políticos corruptos y también dueños de medios de información los que sacaban provecho cometiendo actos de corrupción, yo diría pecado social”.

“Imagínense robarse el dinero de las medicinas del pueblo ¿Qué es eso? Es realmente un abuso extremo”.

Explicó que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. Estaban prohibidos. Tuvieron que modificar las leyes, pero “ya tenemos comprados todos los medicamentos para este año y el próximo.

“¿Cuántas claves? Mil 807 claves, ya, la mitad comprada en países del extranjero y la otra mitad aquí en el país, ya en otras condiciones, sin moche, sin sobornos y medicina de calidad no adulterada”.

“Y nos va alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a todo el pueblo no solo el cuadro básico, todos los medicamentos porque va haber gratuidad, no se va a cobrar nada en centros de salud, en hospitales, aquí en este hospital no va haber caja registradora porque no se va a cobrar nada”, se ufanó.

Y abundó: “Fíjense la importancia que tiene no permitir la corrupción, si no se permite la corrupción el presupuesto alcanza, rinde, nosotros por no permitir la corrupción hemos logrado ahorros considerables. No hemos tenido necesidad de solicitar créditos, la deuda de México no ha crecido en términos reales, no hemos aumentado impuesto, no ha aumentado el preciso de las gasolinas, del diesel, delgas y de la luz y tenemos presupuesto. ¿por qué? Porque no hay corrupción, se rebaban mucho dinero del presupuesto, dinero del pueblo y eso se acabo.

Entonces, dijo, “saben que compramos todas las medicinas y tenemos un ahorro en la compra de los medicamentos de 48 mil millones de pesos en medicamentos”.

Y finalmente, resalto que el elemento mas difícil es la contratación de médicos y especialistas porque “estos corruptos neoliberales abandonaron la función publica y no se abrieron las posibilidades para ingresar a las escuelas de medicina, los rechazaban”.

“Ya estoy bastante tranquilo porque ya se ampliaron las plazas para residentes, ya se están entregando el doble de becas para quieren estudiar especialidades, tenemos 50 escuelas de medicina y enfermería en todo el país”.

Además, se cuenta con el apoyo de Cuba, que mandaron especialistas, llegaron 600 y van a llegar 600 mas.

Y anunció que hay 10 mil especialistas en el país que están jubilados y que todavía están en condiciones de dar servicio, entonces, “les estamos ofreciendo que van a mantener la pensión y les garantizamos un contrato de cinco años con su sueldo de especialista para que se incorporen al sistema de salud.

Adelantó que la próxima mañana va a lanzar la convocatoria y “si están en Juchitán que aquí mismo trabajen, que trabajen en sus pueblos. Si esos 10 mil aceptaran resolvemos el problema, es mas con la mitad cubrimos y van a tener un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca”, puntualizó.