En 2024 no habrá dedazo, ni imposición: AMLO

OAXACA (proceso.com.mx).–El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la sucesión presidencial “no va a haber dedazo, no va a haber imposición, va a ser el pueblo el que va a decir a través de una encuesta”.

Agregó que cualquiera de las “corcholatas” que aspiran a sucederlo en la Presidencia en el 2024, hombres y mujeres, “cualquiera es una garantía de que va haber continuidad con el cambio de la Cuarta Transformación”.

Su confianza radica en que “una vez que se haga la encuesta y que la gente decida, que diga éste o ésta es la que debe darle continuidad a la transformación, ya cerramos filas y vámonos todos juntos para volver a triunfar, para que siga adelante la transformación de la vida pública de México”.

Durante su la inauguración del camino artesanal de Nochixtlán a San Pedro Coxcaltepec Cántaros en la región mixteca como parte del Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra, López Obrador pidió a su secretario de obras públicas del gobierno federal que los proyectos de 2024 se adelante en este año, para avanzar porque “ya el año que viene, yo ya me retiro, termino mi encomienda”.

La reacción de los asistentes al evento, corearon, ¡no!, a lo que respondió: “sí, yo ya cumplí. Yo ya llevo mas de 40 de servicio”.

Y reiteró que además “no hay que tenerle, así como ustedes, tanto apego ni al dinero ni al poder, lo mas importante es las felicidad, es estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Y yo soy además maderista, sufragio efectivo no reelección”.

Mencionó que “nadie se debe de sentir absoluto, no caer en el necesariato, no hay que ser ni caudillo ni cacique y tenerle mucha confianza al pueblo. Nosotros ya iniciamos este proceso de transformación y ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo mas difícil de lograr, y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo”.

Recalcó que “ya no va a ser igual, aunque regresaran los conservadores corruptos ya no sería igual porque el pueblo ya no permitiría que se les abandone como sucedía anteriormente.

Además, abundó, “estamos dejando bien blindado todo, bien amarrado. Ya se reformó la constitución y por ejemplo ya es un derecho la pensión a adultos mayores, esté quien esté en la presidencia, ya no pueden quitar ese apoyo y así otras cosas”.

Insistió “hay relevo generacional y cualquiera de los que están, hombres y mujeres, cualquiera es una garantía de que va haber continuidad con cambio y ¿quien va a decir?, ustedes, el pueblo”.

Antes resaltó su admiración por el trabajo realizado por los pueblos de Oaxaca para realizar sus propios camino porque “no ha sido en vano todo el esfuerzo, el sacrificio, las fatigas de mucha gente porque esta no es una obra de un solo hombre o de un grupo de dirigentes, es la obra de transformación de todo un pueblo, de millones de mexicanos, mujeres y hombres que han luchado para un cambio verdadero y vamos avanzando en la transformación”.

En esta Cuarte Transformación ¿Qué es lo que hemos hecho? Acabar con la corrupción, el gobierno era como un comité al servicio de una minoría rapaz que se dedicaban a saquear al país. Ya hemos puesto orden y hemos logrado ahorrar mucho porque también era mucho lo que se robaban”.

“Ahora, el dinero es bendito y se entrega al pueblo de manera directa. Por eso nos alcanza el presupuesto y vamos a seguir apoyando”.

Resaltó que estos “estos caminos son un ejemplo a nivel nacional y mundial. Aquí nació la idea. Aquí se comenzaron a hacer estos caminos porque en Oaxaca hay condiciones muy especiales, los pueblos de Oaxaca son los de mas cultura en el mundo y donde esta la cultura, en las comunidades, en la organización comunitaria, la ayuda mutua, el tequio donde no cobran los presidentes municipales, eso no se da en otras partes”.

Añadió que “eso no lo hacen en otras partes, eso solo en Oaxaca (porque) aunque estén lejos tienen que venir, porque lo hacen porque quieren seguir perteneciendo a la comunidad, no quieren separase de la comunidad, de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, esa es la gran recompensa que se llegue a estar en el consejo de ancianos, es un gran honor, es un orgullo, por eso es que en los pueblos de Oaxaca hay buenas autoridades y manejo honesto del presupuesto”.

Considera que “ayudaría mucho entregar a todos los presidentes del país el presupuesto, pero desgraciadamente no todos manejan el presupuesto con honradez, hay quienes se les manda el dinero y lo primero que hacen es comprar camionetas de lujo, una para él presidente y otra para su mujer del presupuesto y aquí no sucede eso. Aquí la gente maneja el presupuesto con honradez, hay honestidad es la mayor riqueza de los pueblos de Oaxaca”.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Jorge Nuño, informó de una inversión hasta ahora de 18 mil 930 millones de pesos y la construcción de 415 caminos.

Durante estos dos días que realizó en su gira 32, el presidente supervisó los avances de las carreteras que comunicaran a Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec y Oaxaca con la Costa. En su cuenta de Twitter posteó: Ya falta poco! Un puente grande y 12 km de pavimento para terminar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. En lugar de 6 horas de traslado se harán 2.5. La inauguraremos en julio de este año. Ojalá también, para entonces, podamos resolver el antiguo problema agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán y lograr la paz.

Un día antes, envió el mensaje: “Hoy supervisamos la construcción de la autopista de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec. Terminaremos en diciembre esta gran obra que reducirá de 5 a 2 horas y media el tiempo de traslado”.