Guadiana pide ir al baño en pleno debate; se aguanta para que no "le roben" el sombrero

Un debate con cruce de acusaciones, propuestas redundantes y cuestionamientos sin respuesta quedó finalmente marcado por el morenista Armando Guadiana Tijerina quien al iniciar uno de sus turnos soltó: “¿y el tema de las necesidades fisiológicas… no podrá uno?… me dan ganas de ir a hacer pipi”.

El Teatro Nazas de Torreón, estalló en risas de un público que abarrotó el primero de tres encuentros que sostendrán los candidatos a la gubernatura de Coahuila. En la hilaridad del comentario, el moderador, Javier Solórzano intentaba retomar el tema del momento sin poder contener también la risa.

Guadiana siguió:

“Puedo dejar aquí mi sombrero –dijo colocándolo sobre el atril—pero mejor no voy porque no me lo vayan a robar, está muy difícil la cosa aquí”.

Guadiana explicó que el sombrero lo tiene comprometido para rifarlo porque está firmado por Julio César Chávez.