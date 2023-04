AMLO cuestiona la credibilidad de la DEA; por esta razón criticó a las agencias de seguridad estadunidenses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que las agencias de Estados Unidos necesitan tener orden y una transformación, además de que, antes de la cooperación con ese país, está la seguridad de México.

El mandatario hizo una “aclaración pertinente: nosotros tenemos, primero, que garantizar la seguridad pública en nuestro país, queremos que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones robos feminicidios”.

Aseguró que “ya no es el tiempo” de Felipe Calderón, cuando se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba, “y éramos como los policías del gobierno de Estados Unidos, y se aplicaban los programas que, por cierto, nunca funcionaron de la Guerra contra el Narcotráfico: que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso. No… ya no”.

López Obrador dijo que a los estadunidenses les parece normal que puedan entrometerse en asuntos de México o de cualquier otro país, “y eso es lo que tienen ya que cambiar; o sea, no se puede seguir aplicando una política de hace dos siglos”.

Sin embargo, desmarcó a su homólogo estadunidense, Joe Biden, de esa política sobre México: “A mí me consta que él ha sido muy respetuoso; bueno, hasta el presidente Trump fue respetuoso. Pero hay una crisis también política en Estados Unidos, no sólo es una crisis social o económica, también una crisis política, pero eso ya no me corresponde tratarlo”.

Agregó que es necesaria la revisión del funcionamiento de las agencias estadunidenses, de sus instituciones y una política nueva, “necesitan transformarse”.

Dudas sobre la DEA

Sobre los organismos de seguridad de Estados Unidos, como la Agencia Antidrogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el mandatario mexicano dijo que éstas tampoco podrían intervenir en nuestro país, ni decidir sobre lo que deban hacer las secretarías de Marina o de la Defensa Nacional.

“Y no es un asunto de la DEA, esto lo tiene que ver el Departamento de Estado y lo mismo la Procuraduría de Justicia en Estados Unidos porque tienen que poner orden, está muy suelto todo, lo digo de manera respetuosa”, afirmó.

El titular del Ejecutivo cuestionó la credibilidad de la DEA: “¿Cómo se puede confiar ciegamente en (sus) elementos cuando está demostrado que muchos de ellos –o algunos, para no exagerar– mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada?, como lo que sucedió con el que era el jefe de la DEA en México, que se le descubrió que tenía relaciones con representantes de los cárteles de la droga, y de repente lo quitaron y no se supo más”.

Denunció que desde las agencias estadunidenses también hay maniobras politiqueras de filtraciones que buscan debilitar a los gobiernos con la que llamó una “propaganda de mal gusto y nada amistosa”, además de que “la subordinación es parte de las rémoras y malas costumbres” que se mantuvieron por muchos años.