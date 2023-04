Gritan "unidad" al arrancar la pasarela de presidenciables de oposición (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes arrancó el foro Unidad y Gobiernos de Coalición convocado por la plataforma Unid@s de Claudio X. González, encuentro que se convirtió de hecho en una pasarela para los principales aspirantes a abanderar a la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.

En el arranque del foro, los participantes –Claudia Ruiz Massieu, Lilly Téllez, Enrique de la Madrid, Gustavo de Hoyos, Santiago Creel, Beatriz Paredes y José Ángel Gurría, entre otros– se tomaron la foto juntos y se unieron al grito de “unidad” de los asistentes a la jornada de este lunes.

El país visto desde la pluralidad de quienes aspiran a encabezar a la oposición en el 2024 y que públicamente expongan sus propuestas de cara a la ciudadanía.



Foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”.



El Foro "Unidad y Gobiernos de Coalición" está organizado por Unid@s, plataforma formada por Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE y Unidos Por México, impulsada por el empresario Claudio X. González con la participación de legisladores, empresarios y ciudadanos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El exacerbado presidencialismo y una situación de riesgo en la gobernabilidad del país son algunas de las expresiones que expusieron los primeros participantes de la mesa.

En la primera sesión, el exprocurador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, advirtió que el país sufre la concentración del poder y “lo importante es que se proceda a detener las facultades de concentración de una sola persona".

Ante los riesgos de gobernabilidad, Valadés consideró que se requiere algo más que un gobierno de coalición pues en la actuales circunstancias hay un grave déficit de gobernabilidad.

Sin embargo, señaló que si se tuviese un gobierno de coalición, esto obligaría al presidente a construir mayorías parlamentarias, impulsaría acuerdos políticos sometidos a seguimientos, evaluaciones y sanciones en caso de incumplirse.

"De no ser así no sería de coalición, si no de colusión. Cuando hablamos de gobierno de coalición, debemos pensar en la recuperación de la gobernabilidad del país", sostuvo.

En la primera sesión del foro, la expresidente nacional del PRI y actual senadora, Claudia Ruiz Massieu, consideró que México se encuentra en una "crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema de partidos”.

Al defender la necesidad de establecer un gobierno de coalición, dijo que esto permitiría introducir algunos mecanismos que permitan mayor gobernabilidad y estabilidad y hacer realidad un programa de un gobierno integrado de manera plural.

Urgió apostar por el gobierno de coalición “para darle "mayor centralidad al Poder Legislativo e incorporar a la ciudadanía de manera decidida.

"Y cuando ganemos, todos tendremos que ser capaces de ponernos de acuerdo. (...) Tenemos que consensuar cómo va a ser la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública", manifestó la senadora del PRI.

A su vez el exgobernador de Guanajuato y diputado panista Juan Carlos Romero Hicks apoyó la integración de un gobierno de coalición que dé paso a una nueva transformación.

El diputado criticó el presidencialismo basado en el culto a una persona pero también a los partidos que se cierran ante la necesidad de representar a la población.

La senadora panista Lilly Téllez propuso tres ejes de Gobierno: "En primer lugar, poner en orden al país, para abatir la inseguridad, la violencia y la impunidad, debe ser la prioridad nacional. Para ordenar al país necesitamos autoridad, no autoritarismo; emprender la tercera era de modernización económica de México, y dejar por sentado que la libertad individual debe ser el centro de la acción pública.

Consideró que el presidente López Obrador utiliza su mayoría para acabar con los contrapesos y lo acuso de acosar a ciudadanos y medios críticos “para que no exista el voto libre”.