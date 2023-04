“Intromisión abusiva y prepotente”, el espionaje de EU a la Sedena y la Marina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que revelaciones del Pentágono sobre una supuesta confrontación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina es una actividad de espionaje y una intromisión abusiva y prepotente. También se refirió a la infiltración de agentes de la DEA en el grupo de Los Chapitos, de lo cual, dijo, se hizo sin autorización del gobierno mexicano.

“Es una intromisión abusiva, prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. Cómo van a estar espiando, ¿qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos?, nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post”, indicó.

En su conferencia en Palacio Nacional, el presidente se quejó de las filtraciones a medios en Estados Unidos que apuntan hacia las Fuerzas Armadas en México. “Pero todavía veo que el Washington Post y el New York Times y filtraciones del departamento de Estado, del Pentágono, de que se están peleando Marina y Defensa, cosas muy vulgares, que no corresponden a un trato entre países con buena vecindad”.

El presidente López Obrador aprovechó los planteamientos sobre la infiltración de elementos de la DEA entre el grupo del Cártel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos, para insistir en que en Estados Unidos incluso abusan de las filtraciones para exhibir la actuación y relación que tienen las mismas corporaciones de Fuerzas Armadas en México.

“Vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos de que no van a lograr nada así, porque son campañas del Pentágono, ¿qué tienen que meterse?”, dijo.

Sobre el caso de la DEA, el presidente afirmó: “Tenemos que verlo, pero no puede haber agentes extranjeros en nuestro país, no; podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”.

En torno a la relación que deberá haber con las agencias de Estados Unidos y si habría un reclamo a la DEA, agregó:

“Sencillamente en su momento se va a hablar cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo, pero ya no es el mismo tiempo de antes, ya lo he dicho antes, en el gobierno de Felipe Calderón se metieron hasta la cocina en el país, se les permitió y sí tenían una relación demasiado intensa con la Secretaría de Marina y llegó el momento que no era cooperación, sino que era subordinación de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos, entonces eso no”. Y aclaró: “Cooperación, sí; sometimiento, no”.

Luego de que se le preguntara sobre si hubo permisos para la actuación de la DEA y en específico sobre el Cártel de Sinaloa, el mandatario únicamente respondió que seguramente fue sin aviso, “ese es el problema”. Enseguida, otra vez, mencionó el caso del Pentágono y las Fuerzas Armadas en México.

“Todo esto que está saliendo de filtraciones, ¿en qué periódico fue que sacaron de una supuesta confrontación entre Marina y la Defensa? –El Washington Post–, es un informe del departamento de estado, cómo hacen eso”, señaló.