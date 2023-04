Otra ejecución en Nuevo Laredo: denuncian que Guardia Nacional mató a menor embarazada y a un hombre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció la muerte de un hombre y una mujer menor de edad, con ocho meses de embarazo, así como lesiones contra tres personas más, entre ellas un adolescente de 14 años, tras el ataque de elementos de la Guardia Nacional que dispararon indiscriminadamente en su contra.

En un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los secretarios de Gobernación y Defensa Nacional, Adán Augusto López Hernández y Crescencio Sandoval González, respectivamente, así como a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, el presidente de la organización civil, Raymundo Ramos Vázquez, denunció que el ataque ocurrió entre las nueve y diez de la mañana del domingo 16 de abril pasado, “a la altura del Kilómetro 9 del Libramiento Vial Mex II, Carretera Federal Nuevo Laredo-Piedras Negras, en el municipio de Nuevo Laredo”.

Con base en el testimonio del conductor y sobreviviente Luis Adán Rodríguez Santiago, el defensor detalló que, a bordo de su camioneta tipo Suburban modelo 2001 con placas de Texas, viajaban su pareja Miriam Mariana, menor de 15 años, con un embarazo de ocho meses, así como sus amigos Felipe García, Verónica Patricia Treviño y Edwin Leonel, de14 años, quienes se dirigían a un convivio.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, al transitar por el libramiento vial Mex II, en dirección de sur a norte, los ocupantes de la camioneta “se dieron cuenta que una patrulla tipo pick up de la Guardia Nacional comenzó a seguirlos, situándose a unos 50 metros de distancia y, de manera intempestiva, comenzaron a escuchar varios disparos, intentando ponerse a salvo y subiendo a un carril contrario a la circulación del Mex II”, estrellándose contra el muro de contención, en el carril de norte a sur de la misma vialidad.

En el escrito de queja, Rodríguez Santiago explicó que los ocupantes pudieron detectar al menos a tres elementos de la Guardia Nacional, entre ellos el artillero que dispararon contra el vehículo que manejaba.

En su testimonio, el sobreviviente dijo que en la balacera escuchó que los militares que integran la Guardia Nacional gritaron “corran, corran o aquí los matamos”, momento en el que “sintió un balazo que le entró por la espalda y le salió pro su pecho”, en tanto que el resto de los ocupantes también fueron alcanzados por las balas.

"Yo intenté correr brincado una cerca de púas y, cuando volteé a ver a mis amigos, estaban todos tirados”, dijo Luis Adán, quien al buscar a su compañera le gritaba que había sido herida, por lo que regresó a donde fue el ataque.

“Cuando me dirigí hacia ella estaban los militares de la Guardia Nacional como a metro y medio de ella, yo me iba acercando, iba sangrando y los militares me gritaban ‘¡no te acerques, culero, te vamos a matar!”, a lo que Luis Adán les rogó por ayuda para su mujer ante su embarazo.

“Nomás se nos quedaron viendo, luego la abracé (a Miriam) y se arrimaron a la troca y se fueron los de la Guardia Nacional”, narró Luis Adán, al señalar que el artillero dio indicaciones a sus compañeros para que se alejaron del lugar, por lo que bordaron su camioneta hacia el sur de la ciudad.

CNDH, oídos sordos

El herido explicó que minutos después llegó una camioneta tipo charger de la Guardia Nacional, División Caminos, del cual descendió un oficial que prestó ayuda a su primo Edwin, menor de edad, “quien estaba llamando por teléfono pidiendo una ambulancia”.

Por el ataque murieron Felipe García, de 54 años, y Miriam Mariana, de 15, quien tenía ocho meses de embarazo; en tanto que resultaron heridos, además del propio Luis Adán, Verónica Patricia Treviño, de 24 años, y Edwin Leonel, de 14 años.

En el escrito el presidente del CDHNL solicitó al presidente López Obrador, en su calidad de comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, “ordenar una investigación exhaustiva, urgente y transparente de los hechos denunciados”.

A la titular de la CNDH le requirió admitir el escrito de queja, enviar a Nuevo Laredo visitadores, expertos en psicología y peritos “para investigar la privación arbitraria de la vida” de la menor de edad embarazada y de Felipe García, así como las lesiones sufridas por sus compañeros.

La organización pidió por quinta ocasión a la CNDH “emitir medidas cautelares en favor de la población civil de Nuevo Laredo, tomando en consideración que estas persecuciones y enfrentamientos entre el personal del Ejército mexicano o Guardia Nacional y civiles armados ponen en riesgo la vida e integridad de sus habitantes, pues sus labores de apoyo a la seguridad pública no se ajusta al manual de uso de la fuerza (…) dejando graves consecuencias”.

El ataque de elementos de la GN contra población civil ocurre a casi dos meses de que elementos del Ejército dispararon contra una camioneta en la que viajaban siete jóvenes, cinco de ellos muertos por los disparos de los soldados, hechos por los que solamente cuatro de los 21 militares que participaron fueron recientemente consignados y sujetos a investigación.

Este nuevo asesinato de civiles por parte de militares ocurrió en medio de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la procedencia de las modificaciones a leyes secundarias que dejan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo de la administración y operación de la Guardia Nacional.