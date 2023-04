AMLO acusa a Proceso de recibir información de la DEA

Videos recientes en Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Proceso de publicar información de la DEA al tiempo que señaló que el Pentágono utiliza a medios mexicanos para desestabilizar a su gobierno y tener injerencia en el país.

Al justificar que reservará toda la información relacionada con la seguridad nacional, en específico de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mandatario federal expuso estos señalamientos.

-¿Entonces no se debe publicar de eso si hay información disponible de esas fuentes?, se le preguntó.

Nada más den la fuente

-Se pone, usted la está diciendo.

-No, yo la estoy dando pero ustedes pónganla o sea porque ya sabemos.

Y agregó:

“Está Claudio X. González recibiendo dinero de Estados Unidos, la asociación y cómo quieren meterse, como era antes, estoy hablando de que las agencias quieren mandar, violar nuestra soberanía. Entonces empiezan a filtrar supuestamente para debilitarnos políticamente, no, la gente nos apoya”.

López Obrador ligó al semanario Proceso con estas acusaciones cuando se le preguntó, si afirma que las labores son de inteligencia y no de espionaje, por qué hay intervenciones a civiles también y, de tener pruebas, por qué no se presentan denuncias o se detiene a los señalados.

“Porque no vamos a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras, somos libres. Entonces qué bueno que salió el tema porque Proceso, por ejemplo, maneja mucha información de la DEA no sé qué estaría pensando don Julio Scherer, no se si aplicaría aquí la ética periodística”, respondió.