AMLO arremete contra Proceso, Aristegui y Jorge Ramos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Carmen Aristegui, Jorge Ramos y Proceso, por no estar de acuerdo con el gobierno que él encabeza y por ser críticos de su gobierno.

El mandatario aseguró que había una época en la que los conservadores se disfrazaban le integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, o se decían independientes, y aprovechó para acometer contra los medios de comunicación.

"Como ahora se está llevando a cabo una transformación, pues son momentos de definiciones", espetó López Obrador.

"Es como el periodismo había quienes engañaban, imagínense cuánto tiempo engañando Carmen Aristegui de que era independiente. Me consta de que había gente vinculada a nuestro movimiento de que cuando les decía yo, tengan cuidado porque no tiene ideales, no tiene principios. actúa para obtener auditorio, pero no está definida en favor del pueblo. Y se enojaban conmigo porque pues tenía mucha capacidad para manipular", aseguró el mandatario.