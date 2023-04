Denuncias de migrantes en 2022 anticiparon la tragedia de Ciudad Juárez, revela informe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR por sus siglas en inglés) documentó el año pasado al menos dos denuncias sobre el uso de candados en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en México.

Este tipo de acusaciones anticiparon la tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que murieron 40 personas a causa de un incendio.

La Red dio a conocer el lunes un informe sobre abusos y violaciones de derechos humanos y civiles llevadas a cabo por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley mexicana de inmigración.

BNHR reunió un total de 56 casos documentados con más de 200 abusos identificados. Fernando García, director ejecutivo de la organización, expuso que estos casos son producto de un “sistema corrupto” en México.

“La falta de rendición de cuentas y supervisión dentro de las fuerzas del orden público mexicanas ha desatado graves tragedias; esperamos que este informe guíe al gobierno mexicano y otras agencias para abordar, investigar y llevar ante la justicia las innumerables violaciones de derechos humanos y civiles que tienen lugar dentro de las fuerzas del orden público mexicanas”, dijo García.

De acuerdo con el reporte titulado “El Estado de los Derechos Humanos y Civiles en México de 2022”, más de la mitad de los abusos fueron cometidos por personal del INM.

Entrevistado por la agencia EFE, García explicó que la práctica de encerrar a los migrantes “es común por parte del INM”.

Uno de los dos casos de uso de candado fue denunciado por un ecuatoriano de 39 años que estuvo detenido más de un mes en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.

“Los agentes del INM me insultan, me tratan mal, me tienen detenido, es como un secuestro porque no me puedo comunicar con mi familia. En las noches ponen candados a las puertas donde nosotros estamos descansando, como si fuéramos delincuentes. Nosotros no cometimos ningún delito. Nos engañaron que nos iban a ayudar y luego nos encerraron”, dice el testimonio.

El informe de BNHR forma parte de la Campaña de Documentación de Abusos 2022.