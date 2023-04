Morena denuncia una nueva oleada de guerra sucia contra Delfina Gómez en el Edomex

TOLUCA, Méx. (apro).- La organización "Unid@s" y liderazgos de Morena, documentaron una nueva oleada de guerra sucia contra la candidata Delfina Gómez Álvarez en los municipios más poblados de Edomex, así como los mecanismos de presión que se han desplegado por supervisoras del PRI, para presionar a las beneficiarias del Salario Rosa a tener "lealtad" a Alfredo del Mazo Maza, bajo amenaza de ser expulsadas del programa "Salario Rosa".

El presidente de Unid@s, Juan Hugo de la Rosa, presentó videos y capturas de pantalla que muestran los agresivos mensajes contra beneficiarias del citado programa social del gobierno del Edomex, para acudir a las entregas masivas de tarjetas que sigue encabezando Alfredo del Mazo en plenas campañas, pese a los llamados de representantes populares a suspender estos eventos masivos.

Los audios corresponden a beneficiarias de Nezahualcóyotl y son amenazadas por supervisoras del programa en diversas secciones de ese municipio.

"Esto es un apoyo el cual ustedes tienen derechos y obligaciones", "si en futuras dispersiones no les llega su pago no pregunten por qué, porque ni su enlace, ni las promotoras ni las coordinadoras tendrán culpa de algo que ustedes mismas ocasionaron", "tengan mucho cuidado en ser desleales porque no se merece esto el Señor que nos ha apoyado por años y si él y Dios lo permite lo tendremos para más", son algunas de las amenazas mediante las cuales están siendo coaccionadas las beneficiarias del programa para votar por el PRI el 4 de junio

Juan Hugo de la Rosa refirió que pese a la multimillonaria inversión del Salario Rosa, los resultados para abatir la pobreza son nulos.

Señaló que una clara muestra del panorama en la entidad, es que el gasto gubernamental pasó de 146 mil 586 millones de pesos ejercido en 2008, a 320 mil 635 millones de pesos, ejercidos en 2020, esto es, un incremento del 118%, sin embargo, el número de personas que viven en el Estado de México y se encuentran en condiciones de pobreza, se incrementó en un 26.82% al pasar de 6 millones 578 mil personas, a 8 millones 342 mil.

Dijo que el incremento más fuerte (34 por ciento) se ubica en el grupo de población en pobreza extrema al pasar de un millón 046 mil personas de 2008 a un millón 402 mil personas en 2020.

Ante esta situación "Unid@s" habilitó el número telefónico 55 68 64 29 31, que las y los ciudadanos puedan denunciar estos abusos y exhibirlos.

NUEVA CAMPAÑA NEGRA

También en Nezahualcóyotl y Ecatepec se desató otra oleada de distribución de panfletos y pinta de bardas contra la candidata de Morena Delfina Gómez Álvarez, difundiendo mentiras, varias, que buscan denigrar su imagen.

Los panfletos y libelos aluden mentiras de supuestos descuentos a sueldos de la gente, lo que es falso.

También en Ecatepec una legisladora Jezabel Delgado, denunció y mostró fotos de la canalización masiva de la propaganda oficial de Delfina.

En una acción coordinada, la mañana del domingo aparecieron pintas en diversas colonias de Tlalnepantla, donde Delfina encabezó al medio día un mitin.

La legisladora acusó que estás acciones evidencian "violencia política de género" en contra de la morenista.