AMLO responde a viajes de lujo de familia de Luis Cresencio Sandoval: "¿Y qué, cuál es el problema?"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“¿Y qué? ¿Cuál es el problema?”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los lujosos viajes que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval acompañado de su familia.

Y al aclararle que los viajes eran con y para su familia, dijo que “a lo mejor sí, sí, a lo mejor su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema?”.

El presidente López Obrador atribuyó esta información a “otras implicaciones, ¿no? Es el querer manchar, porque la calumnia, cuando no mancha, tizna. Son unos calumniadores y siempre han actuado así”.

Dijo que queda de manifiesto muchos de los seguidores de quienes, acusa, calumnian a su secretario de la Defensa son muchos y “no voy a decir que sean renegados o contrarios al interés nacional o antipatriotas, no, no, no, nada de eso, son proestadunidenses, o sea, les molesta”.

Enseguida el mandatario se lanzó contra los medios de comunicación: ¿Y Loret de Mola, o sea; y los Junco, del periódico Reforma, sí; Ealy Ortiz? O sea, que me van a decir: ‘Ah, es que ese es su dinero’. No, no, no, también ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué, no venden protección? ¿Qué, no venden publicidad gubernamental?”.

Proceso publicó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo, de Ignacio Rodríguez Reyna, en la que revela: “Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del secretario de la Defensa Nacional (Sedena) son viajes de “terciopelo”, como se dice en el argot militar: en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas”.

“Pero esos gustos no los disfruta en solitario. El general Sandoval suele viajar acompañado. Varias de las plazas de los jets del Ejército mexicano son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo (un alto funcionario federal de inteligencia), su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra”, señala la investigación.