AMLO acusa traición de Lilly Téllez: "soy responsable porque yo la propuse"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de los actos de la senadora Lilly Téllez porque “yo soy responsable en buena medida porque yo la propuse”, además de asegurar que ha padecido traiciones con quienes ha impulsado.

Morena rompió el pacto para respetar la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez.



Reventaron la sesión al atacar a la Suprema Corte de Justicia.



No les importó la galardonada.



Fui a reclamar al servidor de AMLO que se metió al recinto y vino Citlali a encubrirlo uD83DuDC47 pic.twitter.com/F6DbHFs09T — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2023

Dijo que no acudió a la entrega de la medalla “Belisario Domínguez” a la escritora Elena Poniatowska, en el Senado, para no exponerse “a una humillación, a un escándalo, agresión verbal, lo que harían los medios de manipulación” y expuso que “cuando se trata de una agresión a quienes no pertenecen a la mafia del poder, le dan vuelo, por eso no voy yo”.

Durante este evento Téllez confrontó al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, y le reclamó que se rompiera el pacto establecido un día antes para que se respetara la ceremonia en la casona de Xicoténcatl, donde se expuso un discurso en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no transferir la Guardia Nacional a la Sedena.

Luego de indicar que no es que condene los actos de la senadora Téllez recordó que a su hijo menor de edad respondió a la pregunta si había cometido errores con la referencia a quienes considera que lo han traicionado.

“Y le digo: no, hijo pues (ha cometido) muchos (errores), puedo decir que uno no es perfecto, somos seres humanos y cometemos errores (…) le comentaba de gente que recomendé y nos traicionaron”.

Al plantearle si se arrepiente de proponerla, respondió: “Eso es parte del noble oficio de la política. Hay quienes no tiene convicciones principios y hay quienes son como la fábula, hablando de los sapos del sapo y del el escorpión, el sapo pide al escorpión que lo atraviese” y al final, aunque no quiera, lo pica porque es su naturaleza, aunque después dijo que ese ejemplo no es que tenga que ver con el caso de la senadora.

“No no, nada que ver, estoy contando, es… pero me tocó a mí. A mí me tocó proponerla al gobernador Alfonso Durazo, nuestro amigo, él hasta se extraño así y le digo mira se requiere de sumar esfuerzo y se quedó así y dijo ‘bueno pues lo voy a ver’ y él ya la convenció”.

El presidente mencionó también los casos de quien fue director del IMSS, German Martínez, “bueno los ministros, la señora Margarita Ríos Farjat, el ministro Alcántara”.

El mandatario consideró que se debe actuar de buena fe; respetar las opiniones y las libertades; y tener paciencia y prudencia, por lo que pidió no alarmarse y lo equiparó con momentos históricos de México, en los que dijo se han dado traiciones: a los insurgentes, a Juárez, “la gran traición que significó el asesinato de Madero”, a Zapata, a Villa y a Guerrero.

“Los que eran supuestamente de izquierda y están en las filas del conservadurismo o los que eran de derecha u están vinculados con quienes antes militaban en la izquierda”, refirió.