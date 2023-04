AMLO reitera que no quiso exponerse a "una humillación" en la ceremonia de premiación a Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su felicitación a la escritora Elena Poniatowska, a quien consideró “una intelectual que siempre ha estado pensando en los otros, en los desposeídos y en los olvidados”.

Aunque expresó “quiero tanto a Elenita”, no acudió a la entrega de la medalla “Belisario Domínguez” porque no quiso exponerse “a una humillación, a un escándalo, a una agresión verbal, y lo que harían los medios de manipulación (…) tengo que cuidar la investidura presidencial, porque ellos no tienen argumentos, más que el escándalo”.

El mandatario leyó el tuit que le dedicó a la escritora: “En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica”.

Y después reiteró: “No pude ir por lo mismo, porque están ofuscados y hay que evitar la confrontación, hay que actuar con prudencia, no tomar riesgos”.